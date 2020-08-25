軍中男友放假狂吃冰棒！女一查「真相」閃瞎萬人：太可愛

原PO於《Dcard》上發文，表示最近幾次男友從軍中放假回來後，時常做出一些詭異的舉動，讓她十分納悶到底發生什麼事。她也舉例，男友放假後某次到大賣場時，就瘋狂掃了6盒冰棒！不僅如此，就連去男友家玩時，也都能看見對方一直在吃冰棒，「躺著吃坐著吃趴著吃，親個嘴都有巧克力冰棒的味道，真不知道是因為火氣太旺還是欲求不滿」。
然而，就在某日兩人約會時，男友突然拿出一桶用盆栽裝著的冰棒棍，甚至要原PO把冰棒棍拿起來看。她也仔細一瞧，沒想到每個冰棒棍上面都寫著男友的愛心小語，男友也坦承「為了寫這個我這幾個禮拜都一直狂吃冰棒欸！然後還要騙你說我睡覺了，其實我都熬夜在做，我上面寫了每個喜歡妳的理由，想我的時候就可以拿一個起來看喔」。
看到男友一臉開心表態自己做得多辛苦，原PO內心也十分感動，「現在盆栽常駐在我的書桌上，男友還說每次回來都會再放新的冰棒棍進去，在他沒放假的日子，我可以一天抽一支起來看，希望我可以每天都能有好心情～～」
貼文一曝光後，瞬間就有超過萬人按讚，更有許多網友羨慕直呼，「用姨母笑的表情看完文章，還覺得超級浪漫」、「哈哈哈哈太可愛了，感覺妳男友超極用心的」、「好有心好浪漫」、「雖然完全不值錢也沒什麼多大功用，但如果收到真的很開心，男友的心意無價啊」、「也太可愛了吧！也想做一個給男友！！」
不過也不少人戳破盲點，直言「外面買一包不到30塊，還幫你上好色了啦」、「冰棒棍買得到吧」、「看到後面就想說怎麼不直接買冰棒棍啦！妳男友超用心的」、「吃過的就算洗過也會有點味道，會不會長螞蟻呀」、「書局一包便宜又一堆...還沒滑到留言就想幹嘛費勁吃」。（編輯：陳雅雲）