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軍中男友放假狂吃冰棒！女一查「真相」閃瞎萬人：太可愛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 11:56:04

▲一名女網友指出，當兵的男友先前放假後就不斷在吃冰棒，而真相一曝光後，就吸引萬人按讚討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》、《Dcard》）
▲一名女網友指出，當兵的男友先前放假後就不斷在吃冰棒，而真相一曝光後，就吸引萬人按讚討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》、《Dcard》）
男女朋友在一起後，不免希望製造一點驚喜來寵愛另一半。就有女網友指出，自己有一個正在當兵的男友，前陣子對方放假時就買了一堆冰棒，且不論何時何處都在吃，這也讓她好奇真相。然而，當原因一揭曉後，就引來許多人朝聖直呼「太閃了！」

原PO於《Dcard》上發文，表示最近幾次男友從軍中放假回來後，時常做出一些詭異的舉動，讓她十分納悶到底發生什麼事。她也舉例，男友放假後某次到大賣場時，就瘋狂掃了6盒冰棒！不僅如此，就連去男友家玩時，也都能看見對方一直在吃冰棒，「躺著吃坐著吃趴著吃，親個嘴都有巧克力冰棒的味道，真不知道是因為火氣太旺還是欲求不滿」。

然而，就在某日兩人約會時，男友突然拿出一桶用盆栽裝著的冰棒棍，甚至要原PO把冰棒棍拿起來看。她也仔細一瞧，沒想到每個冰棒棍上面都寫著男友的愛心小語，男友也坦承「為了寫這個我這幾個禮拜都一直狂吃冰棒欸！然後還要騙你說我睡覺了，其實我都熬夜在做，我上面寫了每個喜歡妳的理由，想我的時候就可以拿一個起來看喔」。

▲原PO發現男友在每個冰棒棍上都寫著對她的話。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO發現男友在每個冰棒棍上都寫著對她的話。（圖／翻攝自《Dcard》）
看到男友一臉開心表態自己做得多辛苦，原PO內心也十分感動，「現在盆栽常駐在我的書桌上，男友還說每次回來都會再放新的冰棒棍進去，在他沒放假的日子，我可以一天抽一支起來看，希望我可以每天都能有好心情～～」

▲男友以盆栽將寫滿愛情小語的冰棒棍送給原PO。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男友以盆栽將寫滿愛情小語的冰棒棍送給原PO。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一曝光後，瞬間就有超過萬人按讚，更有許多網友羨慕直呼，「用姨母笑的表情看完文章，還覺得超級浪漫」、「哈哈哈哈太可愛了，感覺妳男友超極用心的」、「好有心好浪漫」、「雖然完全不值錢也沒什麼多大功用，但如果收到真的很開心，男友的心意無價啊」、「也太可愛了吧！也想做一個給男友！！」

不過也不少人戳破盲點，直言「外面買一包不到30塊，還幫你上好色了啦」、「冰棒棍買得到吧」、「看到後面就想說怎麼不直接買冰棒棍啦！妳男友超用心的」、「吃過的就算洗過也會有點味道，會不會長螞蟻呀」、「書局一包便宜又一堆...還沒滑到留言就想幹嘛費勁吃」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

男友 情侶 冰棒 當兵 交往

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