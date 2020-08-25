女逛「神店」驚見超多口罩！進貨時間曝光　全台婆媽暴動

原PO在「口罩資訊共享區」臉書貼文指出「小北百貨也是滿滿的口罩喔，只是我不知道這是不是台灣製造的，因為還有很多盒，然後昨天去的時候，店員跟我說這個一盒是290元，店員說每週二、四、六晚上都會進貨，但不能確定是幾點，一次最少是六盒這樣」。
貼文一出，吸引許多網友回覆「什麼！是匠心口罩290嗎？在哪裡啊」、「匠心便宜300下元必買」、「這是康匠匠心，是台灣製，很多人想買耶」、「好便宜啊天阿，明天來去小北晃晃」、「好像很多人不知道小北有賣耶」、「小北百貨竟然有」、「這款在電商上面也是會被秒殺搶購」、「還是要碰運氣，上次去三重小北就沒了」、「啥啊！住北部去看都沒有」、「萬年神店小北，晚點晃去家裡附近的看看」。
而目前這牌匠心的口罩，如果在實體通路沒有買到的民眾，全家便利商店也將於8月28日上午10時開賣匠心成人平面醫療型口罩，50片特價299元，採預購方式，限量6千盒，每人限購2盒，9月3日開始取貨，需要的民眾不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。