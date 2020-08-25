🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

女逛「神店」驚見超多口罩！進貨時間曝光　全台婆媽暴動

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 12:19:00update2020-08-25 12:19:43

▲隨著疫情微幅升溫，不少人開始購買口罩，網友也分享買的盒裝口罩的「黃金地點」。（圖／翻攝口罩資訊共享區）
▲隨著疫情微幅升溫，不少人開始購買口罩，網友也分享買的盒裝口罩的「黃金地點」。（圖／翻攝口罩資訊共享區）
新冠肺炎疫情持續延燒，而台灣近日疫情因為微幅升溫，導致民眾防疫意識提高，開始購買些許盒裝口罩來備戰，但由於目前國家仍然每日徵收800萬片口罩，給藥局實名制口罩使用，導致市場通路的口罩數量其實有限。近日，就有網友分享自己去逛五金百貨時，驚見滿滿的口罩，貼文引發熱議。

原PO在「口罩資訊共享區」臉書貼文指出「小北百貨也是滿滿的口罩喔，只是我不知道這是不是台灣製造的，因為還有很多盒，然後昨天去的時候，店員跟我說這個一盒是290元，店員說每週二、四、六晚上都會進貨，但不能確定是幾點，一次最少是六盒這樣」。

▲網友分享自己去逛小北百貨時，發現結帳櫃檯有許多盒裝口罩。（圖／翻攝口罩）
▲網友分享自己去逛小北百貨時，發現結帳櫃檯有許多盒裝口罩。（圖／翻攝口罩資訊共享區）
貼文一出，吸引許多網友回覆「什麼！是匠心口罩290嗎？在哪裡啊」、「匠心便宜300下元必買」、「這是康匠匠心，是台灣製，很多人想買耶」、「好便宜啊天阿，明天來去小北晃晃」、「好像很多人不知道小北有賣耶」、「小北百貨竟然有」、「這款在電商上面也是會被秒殺搶購」、「還是要碰運氣，上次去三重小北就沒了」、「啥啊！住北部去看都沒有」、「萬年神店小北，晚點晃去家裡附近的看看」。

而目前這牌匠心的口罩，如果在實體通路沒有買到的民眾，全家便利商店也將於8月28日上午10時開賣匠心成人平面醫療型口罩，50片特價299元，採預購方式，限量6千盒，每人限購2盒，9月3日開始取貨，需要的民眾不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 搶購 疫情 防疫 匠心 小北百貨 新冠肺炎

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽