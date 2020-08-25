月薪36K被嫌少！女友提分手交新歡　他一看對方身分心碎

一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己的女友因嫌棄他月收入太少而突然提出分手，對於這樣的狀況，他就崩潰直呼「交往期間，吃我的、住我的，還要上下班接送，分手後無縫接軌，跑去跟藥局的藥師交往了」。
他也透露，自己月薪3萬6，年收入大約52萬左右，認為這樣的財力狀況還算可以，甚至還透過行政院主計總處薪情平台的「個人薪資比比看」頁面進行查詢，若以「全體受僱員工」作比較，能發現全年領總薪資52萬元介於第5、第6十分位數區間內。
面對這樣的數據，也讓原PO心寒直呼，「這種年收入贏過受雇族群50%了！唉，越想越可悲．這樣體貼女友的都被嫌棄了，真不知道後面那些50%的人找對象有多難」。
貼文一曝光後，就引來不少網友留言，「看開點，至少你薪水比之前23k走路有風的好多了～加油～」、「以後藥品會越來越貴……她在找出路……祝福她」、「36K其實還可以，不過我覺得應該不是收入的問題....」、「應該不是收入的問題」、「放生啦，下一個會比較好」。
但也有人提出不同看法，直言「被分手查薪資平均，我也是醉了」、「所有的事都不會是突然，也要看你們之間相處發生什麼事，才會讓女生這麼做」、「你該去查查你們未來的開銷，生活水平會到哪邊，養不養得起孩子？應急預備金？我只能說這樣的條件，跟你真的無望，加油」。
甚至有網友質疑原PO月薪若是36K，年薪應該僅有43萬2千元，「月薪3萬6，年薪52萬？？是我算數不好嗎？」、「52萬怎麼算出來的？12*36=43萬2，年終10萬？」；但也有人指出可能是年終和分紅獎金等因素，讓原PO的年收入達到52萬。（編輯：陳雅雲）