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月薪36K被嫌少！女友提分手交新歡　他一看對方身分心碎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 18:00:56update2020-08-25 18:08:48

▲一名網友指出，女友因嫌棄他月薪僅36K而提出分手，但對方之後就馬上交了新歡，而他一看新男友身分直呼「越想越可悲！」（示意圖，非當事人／翻攝自《Pixabay》）
▲一名網友指出，女友因嫌棄他月薪僅36K而提出分手，但對方之後就馬上交了新歡，而他一看新男友身分直呼「越想越可悲！」（示意圖，非當事人／翻攝自《Pixabay》）
男女朋友交往久後，為了未來能夠長久，不免也會開始在意對方的財力狀況。不過，就有網友指出，女友因嫌棄他月薪僅有36K，就提出分手。然而，當他一得知對方交了新歡，一看對方的職業身分就不滿直呼「越想越可悲！」

一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己的女友因嫌棄他月收入太少而突然提出分手，對於這樣的狀況，他就崩潰直呼「交往期間，吃我的、住我的，還要上下班接送，分手後無縫接軌，跑去跟藥局的藥師交往了」。

他也透露，自己月薪3萬6，年收入大約52萬左右，認為這樣的財力狀況還算可以，甚至還透過行政院主計總處薪情平台的「個人薪資比比看」頁面進行查詢，若以「全體受僱員工」作比較，能發現全年領總薪資52萬元介於第5、第6十分位數區間內。

▲原PO透過行政院主計總處薪情平台查詢，發現年薪52萬已贏過全體受僱員工50%的人。（圖／翻攝自行政院主計總處薪情平台）
▲原PO透過行政院主計總處薪情平台查詢，發現年薪52萬已贏過全體受僱員工50%的人。（圖／翻攝自行政院主計總處薪情平台）
面對這樣的數據，也讓原PO心寒直呼，「這種年收入贏過受雇族群50%了！唉，越想越可悲．這樣體貼女友的都被嫌棄了，真不知道後面那些50%的人找對象有多難」。

▲原PO指出女友因嫌棄的月薪僅36K而提出分手，事後更立馬和藥師交往。（圖／翻攝自《靠北女友》）
▲原PO指出女友因嫌棄的月薪僅36K而提出分手，事後更馬上和藥師交往。（圖／翻攝自《靠北女友》）
貼文一曝光後，就引來不少網友留言，「看開點，至少你薪水比之前23k走路有風的好多了～加油～」、「以後藥品會越來越貴……她在找出路……祝福她」、「36K其實還可以，不過我覺得應該不是收入的問題....」、「應該不是收入的問題」、「放生啦，下一個會比較好」。

但也有人提出不同看法，直言「被分手查薪資平均，我也是醉了」、「所有的事都不會是突然，也要看你們之間相處發生什麼事，才會讓女生這麼做」、「你該去查查你們未來的開銷，生活水平會到哪邊，養不養得起孩子？應急預備金？我只能說這樣的條件，跟你真的無望，加油」。

甚至有網友質疑原PO月薪若是36K，年薪應該僅有43萬2千元，「月薪3萬6，年薪52萬？？是我算數不好嗎？」、「52萬怎麼算出來的？12*36=43萬2，年終10萬？」；但也有人指出可能是年終和分紅獎金等因素，讓原PO的年收入達到52萬。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

年薪 藥師 女友 月薪 分手

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