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父母退休後「一舉動」女兒嚇傻！台灣子女戰翻：無法接受

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 18:12:04

▲網友分享自己父母退休後將房子賣掉，準備從台北搬到台東，消息令他錯愕。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲網友分享自己父母退休後將房子賣掉，準備從台北搬到台東，消息令他錯愕。（示意圖／取自 Pixabay ）
一生汲汲營營於工作40年，不少人總希望在退休之後能過著清幽的生活，因此會選擇到好山好水的縣市去過日子。近日，就有網友分享自己爸媽因為要退休了，結果把台北的房子賣掉，準備搬去台東，讓她覺得非常生氣，貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「規劃了退休是很好，不過突然把台北的房子賣掉，說下週就要搬家，聽到的時候蠻生氣的，怎麼會完全沒有商量，退休不是只有你們的生活部分，從台北搬到台東也太遠了吧，這樣是要怎麼見面，照顧也很不方便，而且還把房子賣掉」。

「那等到你回台北要住哪？不可能來住我15坪的小套房吧？還是你們都不回台北了，雖然台東很漂亮，但醫療資源跟台北相比之下，還是會令人擔心啊，我對那邊也不是很了解，這樣怎麼放得下心」。

▲網友表示自己爸媽退休後，突然把台北房子賣掉要搬去台東。（圖／翻攝PTT）
▲網友表示自己爸媽退休後，突然把台北房子賣掉要搬去台東。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「覺得你爸媽的安排很好，在那養老很棒」、「沒花到你的錢還好吧」、「我覺得爸媽有自己想過的退休生活阿」、「還行啦！現在交通很方便了啊」、「總比開口跟你要錢好吧，我覺得沒啥大礙」；不過也有網友認為「太自私了，都沒想到以後嗎，長照是無底洞」、「以後年老的時候還是需要子女吧，台北到台東真的有一段距離好嗎」、「覺得也要考量子女，不然太自私了」、「完全無法接受耶，真的要想到以後」。

另外，也有專業網友分析「父母老後的長照真的不是開玩笑，特別進入75歲以後的深水區，常常是平常活跳跳，萬一中風、跌倒之類，就老得很快，跑醫院的頻率就上升，逛大醫院真的是累歪，去一次就心超累，原文的情況，等父母老了很可能醫療上需要有人照應」。

▲不少網友認為年老之後「長照醫療」問題也很關鍵，父母也要考量子女的心情。（示意圖／取自
▲不少網友認為年老之後「長照醫療」問題也很關鍵，父母也要考量子女的心情。（示意圖／取自 pixabay ）
「到時台北只剩一間套房，父母北上就醫怎麼安置就是現實問題，天馬行空想一下，比較好的情境，大概是台北還有老宅，租人收租金順便維持水電不壞掉，台東另覓住處，到時進可攻退可守，若勇健就住金針山看海吸空氣；生病就回來看台大榮總，和現狀驟變，安全感會下降是人之常情吧，若先排除擠牙膏，另有隱情，父母沒先商量就直接大搬家，這本來就很傻眼，晚輩超困擾，竟然被網友被說成關你啥事的事情，感覺自己老了，跟不上時代。」（編輯：張嘉哲）

關鍵字

父母 工作 搬家 台北 退休 台東 醫療 小資族

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