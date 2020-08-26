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哪種替代役最輕鬆？過來人狂推「2爽缺」：根本在天堂

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 16:23:22

▲一名網友於PTT上好奇提問「替代役哪種最輕鬆？」而引來許多過來人討論。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）
▲一名網友於PTT上好奇提問「替代役哪種最輕鬆？」而引來許多過來人討論。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）
當兵是不少台灣男性的共同記憶，更總能成為男人間的話題。不過，就有網友指出，替代役類別相當多，但就好奇什麼役別最輕鬆呢？對此，就引來許多老鳥曝光心目中的答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示一般替代役中有公共行政役、社會役、消防役、警察役等類別，但他就好奇發問「有人說在監獄很爽，也有人說很累，現在哪種替代役是公認最輕鬆的？」

▲原PO提問，哪種替代役最輕鬆呢？（圖／翻攝PTT）
▲原PO提問，哪種替代役最輕鬆呢？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中最多人推薦「家因役」，「家因分到區公所，爽度因人而異」、「家因啊！外交役真的爽，退輔、環保、林務役也都爽」、「我朋友家因替代役，在家旁邊的圖書館服役，上下班制」、「除了免役補充兵之外，應該就家因最爽了」、「12天家因跟教育替代役」、「家因：什麼是早晚點名？」

但也有人點名「文化役」，直言「文化很難選上= =」、「小弟我是文化役，那時在藝文中心賣票，常常有免費舞台劇音樂會可以看，我個人真的覺得蠻爽的」、「文化役，每天回家睡，爽缺，根本在天堂」、「文化役每天滑手機也很累好嗎？」、「文化役啊！我每天上班送公文到處跟阿姨聊天，回位子就上網。然后每天回家睡覺」。

不過，亦有老鳥分享不同答案，「公行役可是區公所的阿嬤都說讚的喔」、「司法不錯，宿舍也都很好，上下班規律」、「警察役交通助理，但是不用站馬路，顧停車場的爽缺」、「看單位阿，不過教育役真的爆多人」、「公共行政役超涼超爽超讚」、「鄉下消防役低調爽」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

家因役 替代役 輕鬆 當兵 爽缺

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