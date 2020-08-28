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館長遭開槍！兇嫌「3動作」被揭高手犯案　網爆：恐輕判

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-28 14:08:28

▲知名網紅館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，事後一名劉男自首投案，更自稱當下喝了酒。對此，就有網友針對此事納悶提問「開槍打館長的是有訓練過的吧？」（圖／翻攝飆捍臉書）
▲知名網紅館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，事後一名劉男自首投案，更自稱當下喝了酒。對此，就有網友針對此事納悶提問「開槍打館長的是有訓練過的吧？」（圖／翻攝飆捍臉書）
知名網紅館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，事發後一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案。然而投案的劉男身上帶有濃厚酒味，針對此疑慮就有網友於PTT進行討論，更大膽猜測「開槍打館長的是有訓練過的吧？」

網路紅人館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，隨後警方表示，一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，但劉男當下不願意提供任何資料，更強調要等律師到才肯開口。警方初步研判，劉男應是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為在騷擾館長事件後，劉男因遭受網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長。

根據劉男說法，他稱自己開槍當下喝了不少酒，「沒有想太多就朝館長開了三槍」，對於槍枝來源，劉則沉默以對，不願交代過多細節。事後劉男經過警詢後，也依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

▲知名網紅館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，現場警消到場，進行緊急處置，被送往林口長庚醫院急救。對此，就有網友透過直播畫面，大讚現場徒弟和救護人員的第一時間專業反應，而引來許多人討論。（圖／翻攝臉書飆捍直播畫面）
▲知名網紅館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，現場警消到場，進行緊急處置，被送往林口長庚醫院急救。（圖／翻攝臉書飆捍直播畫面）
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示按照兇嫌說法，稱是喝酒臨時起意，但在酒醉的情況下卻能開槍打中館長四肢，就讓原PO傻眼提問「這根本就是國軍要的人才，一般人就算開槍也打不到四肢，開槍打館長的人，是有訓練過的吧」。

▲原PO認為兇嫌在喝醉酒的狀況下，還能開槍射中館長，讓他疑惑「開槍打館長的是有訓練過的吧？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO認為兇嫌在喝醉酒的狀況下，還能開槍射中館長，讓他疑惑「開槍打館長的是有訓練過的吧？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「應該是拿制式手槍，不然打不了這麼準，除非館長站著不動」、「是真的滿猛的，開三槍三槍都中想打的部位...」、「制式要買不容易而且又貴，開槍殺人手都不抖，這人真是做殺手的人才」、「沒練過不可能打這麼準，沒辦法知道開槍距離多遠」、「看錄影就知道了，打太準了，三槍三個位置，不知道練多久」。

不過，也有網友點出兇嫌喝酒、自首加上無殺心「3疑點」，猜測可能會導致案件輕判，更斷言根本是高手犯案，「喝酒+自首+律師都排好了，各種陰謀論可以說。加上有人帶甲風向，就更可疑辯論19條+無殺人犯意277+自首減輕，這可以判很輕」、「這是高手犯案，喝酒減低意識，加上無殺心、自首。」

館長遭受槍擊一事傳出後，新北市長侯友宜也針對此事回應，表示將會負起責任守護新北市民安全，案件發生當下，除了要求快速破案，也會釐清事實真相，了解背後主因，給被害者一個交代，更強調「對於治安責無旁貸，針對個案，一定會深刻檢討」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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館長 陳之漢 中槍 兇嫌 喝酒

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