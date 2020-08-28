館長遭開槍！兇嫌「3動作」被揭高手犯案　網爆：恐輕判

網路紅人館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，隨後警方表示，一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，但劉男當下不願意提供任何資料，更強調要等律師到才肯開口。警方初步研判，劉男應是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為在騷擾館長事件後，劉男因遭受網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長。
根據劉男說法，他稱自己開槍當下喝了不少酒，「沒有想太多就朝館長開了三槍」，對於槍枝來源，劉則沉默以對，不願交代過多細節。事後劉男經過警詢後，也依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示按照兇嫌說法，稱是喝酒臨時起意，但在酒醉的情況下卻能開槍打中館長四肢，就讓原PO傻眼提問「這根本就是國軍要的人才，一般人就算開槍也打不到四肢，開槍打館長的人，是有訓練過的吧」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「應該是拿制式手槍，不然打不了這麼準，除非館長站著不動」、「是真的滿猛的，開三槍三槍都中想打的部位...」、「制式要買不容易而且又貴，開槍殺人手都不抖，這人真是做殺手的人才」、「沒練過不可能打這麼準，沒辦法知道開槍距離多遠」、「看錄影就知道了，打太準了，三槍三個位置，不知道練多久」。
不過，也有網友點出兇嫌喝酒、自首加上無殺心「3疑點」，猜測可能會導致案件輕判，更斷言根本是高手犯案，「喝酒+自首+律師都排好了，各種陰謀論可以說。加上有人帶甲風向，就更可疑辯論19條+無殺人犯意277+自首減輕，這可以判很輕」、「這是高手犯案，喝酒減低意識，加上無殺心、自首。」
館長遭受槍擊一事傳出後，新北市長侯友宜也針對此事回應，表示將會負起責任守護新北市民安全，案件發生當下，除了要求快速破案，也會釐清事實真相，了解背後主因，給被害者一個交代，更強調「對於治安責無旁貸，針對個案，一定會深刻檢討」。（編輯：陳雅雲）
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