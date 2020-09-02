陌生男傳訊問「人勒」約吃飯！身分曝光　她崩潰：怎麼辦

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己收到陌生男子的聯絡，本來她並不知道對方到底是誰，但她後來才知道原來是「前男友」到她家樓下想邀約一起吃飯，更傳訊問「在那邊一直偷看，要來了沒？」她也回應「我剛有去啊！看到你一直滑手機」。
前男友也追問「人勒？」原PO也表示，自己一知道對方是前男友後，立馬上樓，更向對方直言「避免見面尷尬」，但前男友仍不斷邀約「我都沒尷尬了！朋友有什麼尷尬」，最終原PO以「別這樣啊！我都有男友了」拒絕。雖然最後前男友也因等不到人選擇離開，但遇到這樣的事，也讓原PO崩潰直呼「怎麼辦啦！如果不想見，要在我家樓下等，都已分了那麽久...」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「分了之後很難做朋友，叫他自己吃吧」、「硬要約圖謀不軌」、「直接跟他講不想去吧，硬要約是怎樣」、「你跟男友說前男友要請吃飯，把男友請來一起讓他請」、「不回不就沒事了，當作空氣」、「就直接封鎖不要鳥他阿！你的答案不是很明顯不想要了嗎」
但也有人針對原PO在不知曉對方身分的狀況下，就前去見面的舉動感到十分不妥，直言「重點是一個男的還不知道是誰的當下，還去赴約，再來都已經有男朋友了，不會果斷拒絕嗎？」、「男女之間避嫌很重要，除非妳想再次經歷吵架，或抓一隻蟲三不五時在身上給妳癢的感覺」、「很多危險都是這樣開始的」。（編輯：陳雅雲）