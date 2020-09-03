NOW早報／他回顧淹水照驚見「駭人畫面」　網一看全發毛

農歷七月鬼門開，民眾除了遵守大大小小的習俗與禁忌，也有不少網友分享靈異傳聞。近日一名男子就在臉書社團《靈異公社》中貼出一張昔日家門前淹水的照片，值得一提的是，畫面竟藏著超明顯的「駭人畫面」，讓他不禁PO網分享，而其他網友看後也被嚇傻，直呼「這也太恐怖...」
原PO貼出幾年前的淹水照並透露，這張照片是某一年家門前淹水，大家都出去打掃，而仔細一看，紗門後面隱約可看出一張「人臉」，這讓原PO不禁懷疑「感覺是好兄弟的樣子...」畫面曝光，不少網友都被嚇到，紛紛直呼「好明顯...」「有像德州電鋸的人皮」、「一個老奶奶的臉」、「膚色有可怕」、「這個有像！」「欸這也太恐怖了！？」「那個臉的顏色...」
不過，雖然乍看之下好像有個人站在那裡，但有人認為，其實也可能站的是「真的人」，「感覺就是根本有人」、「嬸婆在你後面他非常火」、「沒事幹嘛拍別人？」「那確定不是人嗎嗎嗎嗎嗎？」「應該是隔壁的阿嬤吧！只是粉底畫得比較白一點而已沒事」。
今日天氣／低壓帶影響全台有雨 北部高溫略降
今（3）日受到低壓帶影響，各地都是屬於容易下雨的天氣，清晨除南部有短暫陣雨或雷雨外，中部以北沿海地區也會開始下雨，白天降雨範圍擴大，各地山區及平地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，容易有局部較大雨勢發生，晚上雨勢趨緩，但西半部及東北部仍有局部降雨；溫度方面，由於雲多下雨，天氣不若昨日炎熱，各地高溫約32到34度，北台灣加上有微弱東北風吹下來，高溫降幅較多。
影／否認美豬牛「交換說」 蔡英文：符合經濟利益
台灣開放含萊克多巴胺的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，引發在野黨質疑台美之間「利益交換」的質疑，也不斷呼籲蔡英文至少要告訴台灣人「換到什麼」；昨（2）日蔡英文也針對這樣的「交換說」做出說明。
TAIWAN變大了！行政院公布護照新封面 明年一月發行
立法院7月通過華航、護照的正名公決案，要求提升台灣辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院上午10時舉行記者會，公布新版護照封面，重點在於，放大「TAIWAN」（台灣）字樣，縮小「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國），以避免和對岸中國混淆。新版護照將於明年一月發行，屆時國人不管手上的護照效期是否到期，都可申請換發。
《紐時》記者出版新書爆川普健康狀況 彭斯一度準備接任
美國總統大選即將於11月舉行，兩位候選人的身體健康備受外界關注，77歲的民主黨候選人拜登（Joe Biden）曾經因急性動脈瘤破裂進行手術；74歲的現任總統川普，近期有關他的爆料書籍也相繼出版，9月1日新書Donald Trump v. the United States稱，川普去年一次前往醫院時可能需要在麻醉的情況下接受治療，副總統彭斯（Mike Pence）甚至做好接任的準備。
內馬爾驚傳確診新冠肺炎！巴黎聖日耳曼將檢測全體隊員
明星運動員確診新冠肺炎案例再添一樁！目前替法甲聯賽球隊巴黎聖日耳曼效力的巴西足球巨星內馬爾（Neymar）驚傳確診新冠肺炎，且同時還有另兩位球員迪馬利亞（Angel Di Maria）以及帕雷德斯（Leandro Paredes）確診，巴黎聖日耳曼將替全體隊職員進行檢測。
紀念全民追口罩的難忘歲月！中衛「防疫紀念包」今開賣
新冠肺炎疫情仍未停歇，連帶引發全國民眾搶購口罩熱潮，國內知名醫材製造商「CSD中衛」為了紀念這段全民追口罩的難忘歲月，推出「防疫新生活紀念包」，並將經活動票選出的五大金句印在收納袋上，一包5片口罩加上口罩收納袋，整組售價149元，今（3）日開賣。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。