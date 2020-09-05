12星座「本周末吉凶運勢」曝光！命理師：有一人當心破財

艾菲爾老師提醒，記得只要多用點心、瞻前顧後，便能很快的達成目標；而感情方面，記得多關心情人的內在情緒，再忙也要抽出時間陪伴家人、伴侶，別一味的只往前衝。現在就跟老師一起來看十二星座周末運勢吉凶，同時參考太陽、上升。
白羊座
這個周末，初秋季節，趁著天氣逐漸涼爽的時候，安排秋天的戶外野餐和旅行吧。你很需要在季節交替的時候，接近大自然，去感受陽光的溫暖和輕鬆的風。這對你平衡自己的情緒是有幫助的。最近三餐應該吃得更自然、更清淡、更符合健康需求。
金牛座
這個周末，內心裡面經歷著魔鬼和天使的衝突，你會有很純真善良的那一面，但也會有憤怒懷恨的另一個面向。當你的情緒來到緊張與壓力的臨界點時，建議去運動，藉由運動來宣洩內心的各種焦慮感。
雙子座
這個周末，進入秋天之後，你明顯感覺到氣溫與空氣中冷熱溼度的變化，身體敏感的朋友，最近可能會有一些健康上的疾病或是過敏現象發生。提醒你，入秋要多注意保暖，飲食也要避免吃太冰涼的食物。
巨蟹座
這個周末，你需要好好的沈澱心情，讓焦慮的心情緩和下來，如果接近山邊的朋友可以去吹吹風，接近海邊、湖邊的朋友也適合去水邊散步走走。藉由與大自然的更進一步接觸，你會發現安穩、幸福的生活狀態，無非就是日出而作、日落而息。
獅子座
這個周末，是交朋友、和朋友、同事聯誼的最好時刻。如果你有很長時間沒有跟朋友、家人、同事聯誼互動，或是聚餐敘舊的，建議你可以安排這這個周末跟家人一起吃晚餐，這種家人團聚的感覺，其實是非常輕鬆愜意的。
處女座
這個周末，你想要好好的慰勞自己，特別想要吃一些好吃的東西，有可能想吃異國美食、或是燒烤與麻辣鍋，或是想吃甜食。總之這個周末你一定不會虧待自己，什麼好玩的、好吃的東西，你一定會優先享受。
天秤座
這個周末，是你最容易破財的時刻，你要注意生活中的各種消費，有可能在沒有注意的情況之下就破財了。最近的破財跟請客吃飯有關，有可能你作東請朋友、同事和事業夥伴吃飯，結果讓你連連破財。
天蠍座
這個周末，告訴你身邊那些總是惹毛你生氣的朋友和家人，最近你的情緒變得非常沒有耐心，如果他們沒有什麼特別的事情，最好不要來惹你，否則當你生氣起來，連你自己都不知道原來自己發狠的時候是這麼可怕的。
射手座
這個周末，你特別想要出去玩，在家裡、在辦公室待著都快要讓你變得有點不耐煩。建議你周末千萬不要加班，如果哪裡有展覽或是藝術的表演，你都可以去參加。你最近很需要跟朋友們聚會，因為朋友之間的鼓勵和相伴可以幫助你走出近期的人生焦慮和黑暗時期。
魔羯座
這個周末，家人之間的相處和摩擦，是你最近生活中不開心的原因。你似乎跟家人在金錢方面出現了很大的矛盾和歧異，由於你們的生活方式和想法觀念總是存在很大的落差，因此可以預見本周末家人在家的時候，依然還是會互揭瘡疤，舊事重提。
水瓶座
這個周末，你有一點戀家，如果周末沒事的時候，你就是想待在家裡。然後三餐就在家附近的小飯館解決，或是叫一些外賣，或是把冰箱裡面已經冰很久的食物拿出來解凍烹調。這樣也就輕鬆解決一餐了。這種宅到不能再宅的生活方式，其實是你嚮往的自在生活，因為沒人管你。
雙魚座
這個周末，你很想吃甜點，如果你自己會做蛋糕點心的話，你可以自己親手下廚烤蛋糕或餅乾。你感覺最理想的生活方式就是每天可以開開心心做自己喜歡做的事情。你喜歡身邊有人可以跟你談一輩子戀愛的那種依賴和歸屬感，你願意為心愛的人每天烤餅乾做蛋糕，過上小女人的生活方式，這絕對是你的最愛。（編輯：賴詠璿）
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