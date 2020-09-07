夜市賣帝王蟹肉棒！網曝「一支百元」真實口感：挺不下去

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己絕對支持台灣夜市小吃攤創新，然而下秒他卻感嘆直言「但我人生第一次真的感到，無法支持這一攤的廣告」。
隨後他就貼出一張販賣「帝王蟹肉棒」的攤位照片，文中他亦曝光口感，認為吃起來的口感和煮火鍋用的蟹味棒相似，也是一絲一絲的，讓他火大質疑「裡面真的有蟹肉成份嗎？為何要這樣用文字廣告當噱頭」。
除此之外，他也怒批「店家標示成份清楚很難嗎？1支要價80元、90元、100元，對消費者來說就不是錢嗎？對於這樣花招百出的業者，我真心喃獸想咕（難受想哭）。」
不僅如此，另有女網友也在臉書社團《爆怨公社》上表示，自己到夜市買晚餐時，看見了現在正夯的「帝王蟹肉棒」，更透露走了兩圈夜市，起碼看到了4家以上在賣。她也耐不住好奇心，買了一支嚐鮮看看，沒想到卻讓她大失所望，她也無奈直呼「吃起來也只像是日本的蟹肉棒那種感覺，只是長一點、粗一點而已，這樣一隻$100」。
貼文一曝光後，也引來許多人留言，「跟骰子牛一樣騙啊」、「買過一次。覺得很雷，打死不會再買」、「感覺都魚漿做的而已，且沒有蟹肉成分不得用蟹肉棒當名稱，應該要用蟹味棒才對」、「成本不到一半，就是火鍋的蟹味棒放大版」、「吃起來超怪，高級蟳味棒」、「不好吃跟大阪一點都不像」。（編輯：陳雅雲）