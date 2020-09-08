Google地圖驚見國罵！紐西蘭修車廠店名被改「6字髒話」

Google評論出現國罵？這間位於紐西蘭南島的修車廠「Auto Electric City」明明距離台灣超過9千公里，店名卻被改成髒話「XX娘」，引發不少人討論，而究竟為何這個南半球的普通修車廠會被Google 認證是「XX娘爛車廠」，實際查看評論就可發現，似乎是有台灣民眾到該地修車後，有了不好的體驗這才憤怒地留下相關評論，甚至氣得向Google申請改名，這才掀起眾人注意。

這家修車廠位於紐西蘭布倫亨奧帕瓦街，透過Google地圖提供的服務可以發現，兩年前就有台灣網友留下一星評論，抱怨與店家的糾紛，該名網友就表示當時請車廠幫忙檢測，拆完車才表明要收500紐元（約新台幣9800元）檢測費，直接進行維修後不光改收了他1000紐元（約新台幣19000元），修完後不到一周皮帶又斷了，直到原PO改到別家車廠檢查才發現，這間修車廠是因為維修時將車內的零件尺寸亂換，才導致皮帶磨斷的情況，讓他氣得留言是黑店「一輩子記得超爛維修經驗」，更連罵了10個「爛」來表達他的怒火。

▲這幾則評論雖然已經是一兩年前的留言，近日卻被網友挖出來討論。（圖／翻攝自《Google Map》）

不僅如此，當時也有另一位網友留下抱怨「毀了我在南島的環島旅行。到此修交流發電機，收取高價檢測費及維修費後居然置入錯誤的皮帶輪軸！導致後來一週內皮帶磨損斷裂兩次，需拖車到其他車廠維修」，而業主則回覆表示，明明這位網友的車在別家修車廠就建議過要換新，車主卻執意驅車南下環島，儘管不斷強調車況不好，這家車廠在車主要求下還是只能配合維修，收費也是按照標準計算。

▲被Google「認證」的這家紐西蘭修車廠引起眾人討論，有網友胡亂跟風，也有網友到該店補回五顆星評價。（圖／翻攝自《Google Map》）

不過這家修車廠的Google評價仍有4.3顆星（滿分5星），其他遊客或當地人給出的評論也相當正面，給出的評價也介於4至5顆星之間，而台灣卻有不少網友到店家「朝聖」，就有不少胡亂跟風的留言給出一星「怨氣很深，來跟風一下」，但也有許多網友則開玩笑地幫忙用五顆星補血，但卻留下令外人摸不著頭緒的留言，「店內有冷氣，環境舒適，老闆人很好，牛肉麵還免費加大」、「你們披薩竟然有鳳梨」、「怨氣很深，來跟風一下」。（編輯：楊智傑）