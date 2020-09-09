冷氣電費爆衝7070元！女繳完又收一張　理由曝光眾發毛

炎炎夏日，不少人只要沒出門待在家的時間就是將冷氣打開，消暑一下，但往往也因為吹太兇，導致電費帳單一來臉色發青。近日，就網友抱怨，前陣子才在超商繳清7070元電費帳單，如今又收到一樣的帳單，去查台電櫃台，居然沒有這一筆繳費紀錄，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，「8月中收到帳單，電費竟然高達7070元，當下覺得是不是，因為家裡有雙寶，不得不24小時開冷氣，才會有如此高的金額，又看到網路上許多人的電費飆漲，幾天後就去超商繳款，而且還順手丟了『繳費單』跟『收據』，就是這個動作，讓我後悔不已」。
原PO指出，「沒想到的是前幾天，又收到一樣的電費帳單，去台電的臨櫃查詢，真的沒有7070元這筆帳單，看來可能是被詐騙，櫃檯也無奈的說，『如果覺得金額差異太多，可以先查詢，不要先繳費，或是辦自動扣款』，各位真的要檢查，尤其是記查詢暴增的電費單，再去繳費」。
許多網友看到紛紛回應，「超商收據，盡量保留三個月比較安全喔」、「銀行自動扣款比較保險」、「居然有假帳單，太扯了」、「把收據跟繳費單丟了，真的GG了」、「還好我是辦理自動扣繳」、「建議所有收據，都要留至少三到五年」、「如果是詐騙也太恐怖了」、「可留意繳費後的小白單，會有受款單位」、「這年頭連電費都有詐騙？」（編輯：許智超）