冷氣電費爆衝7070元！女繳完又收一張　理由曝光眾發毛

炎炎夏日，不少人只要沒出門待在家的時間就是將冷氣打開，消暑一下，但往往也因為吹太兇，導致電費帳單一來臉色發青。近日，就網友抱怨，前陣子才在超商繳清7070元電費帳單，如今又收到一樣的帳單，去查台電櫃台，居然沒有這一筆繳費紀錄，貼文一出也引起網友熱議。





▲網路上，可以看到許多人電費飆漲，原PO也沒想太多，繳完電費就丟掉繳費單跟收據。(示意圖/翻攝自《pixabay》)