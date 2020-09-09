男怨女友作息超固定！每日「行程」曝光　網看傻：不對耶

上班族工作壓力沉重，平日睡眠不足，許多人會利用周末補眠，但下班只想休息不好嗎？近日，就有網友抱怨，女友的日常就只有上班、睡覺跟追劇，沒有任何社交， 希望她能多學一些興趣，對未來更好，貼文一出引起網友熱烈討論。





▲對上班族來說，培養興趣或出門社交，會對未來更好嗎？（示意圖／翻攝自 《pixabay》 ）