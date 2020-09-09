男怨女友作息超固定！每日「行程」曝光　網看傻：不對耶

上班族工作壓力沉重，平日睡眠不足，許多人會利用周末補眠，但下班只想休息不好嗎？近日，就有網友抱怨，女友的日常就只有上班、睡覺跟追劇，沒有任何社交， 希望她能多學一些興趣，對未來更好，貼文一出引起網友熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，「女友的作息是，一天八小時的正常工作時間，一週上五天班，上完班不是睡覺，就是看電視，休假的話，就不太出門，在家看電視一整天，餓了就吃零食或是叫外送，因為她幾乎沒有社交活動，也不會和朋友出門，所以我一直鼓勵她，有空去培養其他興趣」。
原PO指出，「無論是運動、畫畫、廚藝班、語言，很多資訊都幫她找好了，交通費用也都查好了，以她的收入並不算太貴，但她全部都興致缺缺，雖然說沒其他興趣專長，是不會影響到我，但我總覺得她這樣好浪費生命，都30歲了，不覺得少了很多體驗嗎？」
原PO提到，「如果她多學會一些東西，我們的未來是不是，就會更精彩一點，或是以後小孩的見聞就更廣一點，在一起很久了，各位對於另一半這樣，通常都抱持什麼心態呢？」
網友們看完也回應，「下班只想廢錯了嗎」、「你真的管太多」、「上班很累，下班當然只想耍廢」、「這不是多數人生活嗎？我就是這樣」、「這樣作息，超省錢」、「被工作弄到，下班只想休息阿」、「別用你的想法套用她」、「真的有心，就自己出錢帶她出去，而不是單方面要她如何」、「你這不叫幫助，只是滿足你自己的慾望」。（編輯：許智超）