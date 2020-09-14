女爽點夜市骰子牛！結帳一看臉垮掉　「當我盤子」全戰翻

台灣夜市美食相當多種，而「骰子牛」也是其中一項，但在夜市裡屬於高價料裡。近日，就有網友抱怨，到夜市買一份骰子牛，沒想到結帳時，卻說一份300元，而且她要求減少份量或是跟路人平分時，店家直接拒絕，貼文一出也引網友的熱烈討論。
原PO在《爆廢公社》表示，骰子牛一開始很夯的時候，一份100元，不過那時是沒有價目表的，但後來新聞有報說，沒標價錢這樣違法，而且最後還飆漲到一份要200元，不過只是偶爾吃，應該也還好，於是就點了一份，旁邊也有客人點了一份，店員做好時，卻說「一份300元」
原PO指出，以這個份量來說，300元真的不太合理，於是向店員提議「可以只要200元的份量嗎？」卻遭到店員強力拒絕，跟旁邊的客人協商同意一人一半時，店員卻回應「沒辦法，我沒有盒子可以給你分裝」，面對這情況，原PO氣到掉頭走人，而另一位客人聽完店員說法，也放棄了。
原PO強調，「雖然一開始沒問價格是我們的疏忽，而吃過骰子牛都知道行情是100到200元，但是你沒有價目表，做好直接跟我說一份300元，還告訴我沒有盒子可以分開裝，這種態度誰可以接受？」
許多網友也紛紛回應，「300元到不如去吃牛排」、「沒價目表真的有點過分」、「有錢擺攤，沒錢做價目表，擺明就是要坑人的」、「夜市以前的概念，就是平價美食」、「這不是骰子牛，是盤子牛」、「300元可以買很多東西」、「這價錢，還真的買不下去」、「店員態度也滿差的」、「合買也不行，不買也不行，就是硬要收別人300元」。
不過也有網友說，「買東西先問價格很難嗎」、「買之前先問一份多少吧」、「就算是很常買，還是要問價格吧」、「價格不合理是一回事，人家餐點做完才說不要，這是另一回事了」、「看到沒價目表，都要先問價錢吧」。（編輯：許智超）