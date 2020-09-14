女爽點夜市骰子牛！結帳一看臉垮掉　「當我盤子」全戰翻

台灣夜市美食相當多種，而「骰子牛」也是其中一項，但在夜市裡屬於高價料裡。近日，就有網友抱怨，到夜市買一份骰子牛，沒想到結帳時，卻說一份300元，而且她要求減少份量或是跟路人平分時，店家直接拒絕，貼文一出也引網友的熱烈討論。





▲網友點一份骰子牛，店員做完表示，一份要300元。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）