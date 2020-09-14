沒人比阿嬤鄰居更狂！隔壁大媽「一舉動」女嚇傻：不要臉

俗話說「千金難買好鄰居」，惡鄰居的案例層出不窮，若隔壁住的是壞鄰居，恐怕將不堪其擾，住起來心裡也不舒坦。近日，就有網友抱怨，阿嬤的鄰居常常到處跟人要東西，誇張行徑讓她受不了，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，阿嬤的鄰居非常誇張，向左鄰右舍拿了好多東西，她之前拿走阿嬤的兩張椅子，是因為她說「反正妳兒子女兒媳婦也不常回來，放這麼多椅子浪費，我幫妳節省空間」，更誇張的是，她動作很快，不到幾分鐘的時間已經搬走兩張椅子，正當她要搬第三第四張的時候，就被阿嬤阻止了。
原PO指出，最誇張的是，她有一次問阿嬤「妳家有沒有不要的珠寶？」，面對這種言論，原PO真的無法忍受了「當人家家裡開礦山，誰家會有不要的珠寶？」而她有時候要不到東西，就要別人請她吃飯，每次都問別人要去哪，然後硬跟去吃飯不付錢。
原PO提到，左鄰右舍常常說，她會找藉口來拜訪，然後什麼東西都不帶來，一進去人家家裡連問都不問，就每個房間都進去，甚至拉開抽屜、打開櫥子看裡面有什麼，看到喜歡的就要人家送她，原PO忍不住直呼「很懷疑，那個鄰居是不是窮了十個輩子？」
許多網友看完也相當傻眼，「太扯了吧，有沒有這麼省」、「什麼東西都要A走，也太不要臉」、「我覺得大家都人太好」、「這種人最好一次就斷乾淨，不然沒人養得起」、「重點是那個態度，真的母湯」、「都知道她是什麼人了，還給她進屋幹嘛？」、「老人家要懂得拒絕，不然遇到這種惡鄰居很吃虧的」、「根本省錢魔人」、「我選擇報警」。（編輯：許智超）