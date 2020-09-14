沒人比阿嬤鄰居更狂！隔壁大媽「一舉動」女嚇傻：不要臉

俗話說「千金難買好鄰居」，惡鄰居的案例層出不窮，若隔壁住的是壞鄰居，恐怕將不堪其擾，住起來心裡也不舒坦。近日，就有網友抱怨，阿嬤的鄰居常常到處跟人要東西，誇張行徑讓她受不了，貼文一出也引起網友撻伐。





▲最誇張的是，鄰居甚至對阿嬤說，「妳家有沒有不要的珠寶？」（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）