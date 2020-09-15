弟弟打媽巴掌後離家5年！姊曝「暗黑真相」　全場鼻酸　

俗話說「家家有本難念的經」，每個家庭都會遇上不同的難題，對此，也有一名女網友表示，因為媽媽是小三，所以她和弟弟從小到大在學校裡就備受其他同學歧視，直到某次弟弟將欺負他的人揍到腦震盪，事情爆發一直到回家後，「弟弟竟打了媽媽一巴掌」，暗黑真相曝光，網友們也紛紛回應「辛苦了」。





該名女網友在《Zuvio》上以「弟弟打了媽媽一巴掌」為題，表示他們家是個很複雜的家庭，爸爸是上市公司董事長，但她和弟弟的媽媽，卻是爸爸在外面的小三，也因為爸爸讓他們和正宮的小孩們都讀一樣的學校，所以在學校裡，她和弟弟總是備受歧視，也被班上同學排擠。



▲女網友在《Zuvio》上以「弟弟打了媽媽一巴掌」為題發文。（圖／翻攝自《Zuvio》） 原PO也提到，雖然起初很難受，但後來也釋懷了，因為自己的個性溫和，不會想跟別人爭，不過弟弟就不一樣了，他脾氣不好，常在學校跟欺負他的人大打出手，某次將對方打到輕微腦震盪，因為爸爸不準媽媽來學校處理，但又礙於工作忙，所以那次是正宮來學校處理這件事情。





她當下馬上趕去校長室，而正宮也不意外地，當場羞辱了他跟弟弟，弟弟當時氣不過又準備揍人，還好原PO即時擋住他，也趕緊向所有人道歉。一到回家，媽媽打了弟弟並問他「為何要這樣，嫌我們家被欺負的不夠多嗎？」，就在這時弟弟竟然打了媽媽一巴掌，原PO愣住了，弟弟流下眼淚，這也是弟弟第一次哭。



▲女網友表示弟弟在打完媽媽一巴掌後就哭了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 弟弟哭著問媽媽「為何我們非得這樣生活，要被當成犯人一樣對待，又不是我搞的外遇，如果可以，我根本不想當你們小孩」，他說完就離家出走，至今五年過去，都沒有回來過，而媽媽也在兩年前因為憂鬱症自殺了，「我不知道這些年我是怎麼過的，只是因為最近媽媽忌日又到了，才想起這些往事，媽媽，我好想妳」。





貼文一出，引起網友熱議，「沒事， 既然你挺過了這三年， 未來的困難一定也都能迎刃而解， 祝你早日與弟弟團聚， 相信你媽媽也會當個快樂的天使， 守護著你們的」、「雖然不知道你是誰，但寶貝加油 」、「沒事的，會過去的，別難過，你很棒 」、「你弟承受太多的委屈，所以才會這樣子 」、「覺得辛苦你了，讓小孩子承受這些不該是小孩子的情緒責任真的不應該，希望你好好生活，有朝一日跟你弟弟重逢一起生活 」、「辛苦妳了！挺過來不容易 」、「加油」。（編輯：郭佩蓉）



