520巴拉圭帥哥總統沒錄影恭喜？外交部：以致函祝賀

蔡英文總統昨（20）日520就職，外交部發布的友邦領袖或政要的祝賀影片中，卻不見巴拉圭和尼加拉瓜總統錄影致賀，引發外界關切邦交是否不穩。外交部表示，

近來不斷傳出台巴外交警訊，巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú)參議院黨團7名參議員於3月30日提出連署聲明案，要求巴拉圭的行政部門立即與中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國市場。該提案經參議院4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，巴國參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。