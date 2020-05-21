520巴拉圭帥哥總統沒錄影恭喜？外交部：以致函祝賀

蔡英文總統昨（20）日520就職，外交部發布的友邦領袖或政要的祝賀影片中，卻不見巴拉圭和尼加拉瓜總統錄影致賀，引發外界關切邦交是否不穩。外交部表示，巴拉圭總統阿布鐸與尼加拉瓜總統奧德嘉都以親筆賀函祝賀，友邦以各種不同形式展現對我國的支持與祝福，都表達完全的尊重。
外交部發言人歐江安今（21）日表示，尼加拉瓜總統奧德嘉(Daniel Ortega)及副總統穆麗優(Rosario Murillo)這次是以聯名致函的方式祝賀總統就職連任，穆麗優副總統更多次在全國廣播中公開祝賀，充分展現尼國政府與人民歡欣同賀的熱忱。另巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo Benítez)也是以親簽賀函方式，由巴國外交部官網公布並以推特公開推播祝賀，巴國副總統韋拉斯格斯(Hugo Velázquez Moreno)則是錄影致賀總統就職連任。
我政府對於友邦以各種不同形式展現對我國的支持與祝福，都表達完全的尊重及誠摯的感謝。
外交部指出，長期以來我國與尼加拉瓜及巴拉圭兩國在醫療、教育、文化、體育、農業等領域合作密切，尤其此次新冠肺炎疫情期間，尼國及巴國政府也都曾致函世界衛生組織(WHO)幹事長支持我國加入WHO、參加世界衛生大會(WHA)視訊會議並於WHA大會中為我國執言，明確展現與我國篤睦的兄弟情誼，我國政府與人民也深感銘謝。
近來不斷傳出台巴外交警訊，巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú)參議院黨團7名參議員於3月30日提出連署聲明案，要求巴拉圭的行政部門立即與中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國市場。該提案經參議院4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，巴國參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。
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