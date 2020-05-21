巷仔內／維基解密台灣版？駭客洩密　府方集體缺席國會

▲國民黨指出經比對「駭客外流府內鬥文件」的真實性可能非常高。(圖/國民黨提供)

總統府上周五傳出遭駭客入侵，總統與行政院長會面記錄遭外洩，此外還傳出蔡英文總統團隊於民進黨初選時「打擊」副總統賴清德的分工文件，引發國安疑慮。立法院司法法制委員會21日對此召開專案會議，結果只有法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠等5人到場，但新任的總統府祕書長蘇嘉全、國安會祕書長顧立雄請假，其他人都集體缺席，讓會議被迫散會，開不下去。總統府資料外洩，到底是被駭，還是有人造假意圖釀國安危機？法務部長蔡清祥在立法院受訪表示，全案正由刑事警察局與調查局調查中，也報由台北地檢署檢察官指揮偵辦，但目前還無法確定入侵源來自境內或境外。但懸疑的是，在總統府公開否認「文件」為真後，駭客繼續爆出更新的資料，連林飛帆、范雲等人都捲進，描述越來越細緻，且牽涉範圍越來越廣。這份被外流的「蔡賴宮廷內鬥」劇情驚悚，彰顯民進黨打擊政治對手的分工縝密與細緻，但這樣一份至今真假難辨的文件，卻不是第一遭，2006年的維基解密事件最廣為人知，且密件的數量和內容更為驚爆。美國是當今世界第一軍事、情報、科技強國，但維基解密網站卻曝光了美國等西方國家的諸多內部醜聞，包括美軍在巴格達空襲時，用阿帕契直升機射殺包括數名伊拉克記者等無辜平民的內部影片，甚至公布阿富汗戰爭日記，內容超過7萬多件，在此之前這些文件都未被公開過。這次發生在台灣的「總統與行政院長會面記錄」遭外洩，有可能是台灣版的維基解密，也有可能是假消息的惡意編造，目前尚未有定論，但總統府選擇「集體缺席國會專案會議」，讓外界產生無謂聯想。眾所周知，在國會上發言，所有話語將被記錄成文字存檔，成為立法院的公報檔案，為政府公文書之一。府方人士這次集體拒絕到立法院說明，也清楚表態不願為此留下無謂的「文字記錄」。國民黨在21日召開記者會指出，經過比對後續的新聞事件發展與臉書等紀錄，總統府聲稱的「變造資料」，其真實性卻非常高，呼籲民進黨、總統府、和蔡英文總統應該給社會一個交代。2020年總統選舉畢竟已經選完，甚至520就職大典也已舉行，「蔡賴之爭」已成過去。如果文件為真，或許民進黨政府不想重提；若為假，或許應該還原真相，讓全民心安。維基解密洩漏美國政府機密的最後解決方式是什麼？網站主人朱利安·保羅·亞桑傑（Julian Paul Assange )被英美政府聯手捕獲把他定罪，但上百萬份網站上的西方政府內部醜聞卻幾乎是真的。如果單純只找出洩密者定罪，整起事件就宣告結束，這或許不是大家最希望看到的結局。