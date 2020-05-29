專訪／林俊憲預言韓國瑜　創歷史坐火箭升空自由落體掉下

民進黨立委林俊憲接受《今日新聞 NOWnews》專訪指出，他認為罷韓一定會過，「因為從韓國瑜的反應，就看得出來」、「韓國瑜可能創下歷史，他是坐火箭升空的，自由落體掉下來」，他指出罷免是仇恨的動員，政治人物應該從此獲得警惕。林俊憲受訪指出，「台灣哪一個首長、縣市長、鄉鎮長，有誰會怕罷免？ 如果我是首長的話，每個月都給你投一次，因為罷免是很難通過的」、「但你從韓國瑜整個市政團隊的反應，就可以看出來，他極度恐懼罷免，甚至國民黨主席、全黨，都很嚴肅面對這個問題。由他們的反應，就可以知道這個可能性，我覺得幾乎是絕對（通過）啦」。林俊憲說，「你看，韓國瑜拆廣告看版、洗地板的字樣，不准你集會等等，如果隨便我們任何一個人去當首長，不會有那麼恐懼的反應」，「再加上有民調顯示，高雄市民非常願意去投罷免票」、「罷免跟正常選舉不一樣，正常選舉是愛，是愛的選擇，罷免是仇恨的動員，一般選舉是挑你最喜歡的人、你最愛的那個人，罷免卻是恨他的人才會出來投票」、「罷免是專程去把一個人拉下來。台灣人必較心軟、比較善良，除非這個人討厭得不得了，如果你會被罷免掉，也不容易，你一定做了什麼非常的事情」。林俊憲認為，「我覺得韓國瑜可能創下歷史，他是坐火箭升空的，自由落體掉下來。 他在一年多前，幾乎是台灣的超級巨星，民進黨被他打得差點趴在地上，但短短一年多的時間，他已經面臨會被罷免掉。以後的政治歷史上，永遠都會研究這個課題」、「我覺得會給一個政治人物警惕，民心會轉變得非常快， 大家必須好好善盡自己的責任」。記者問「韓國瑜罪大惡極嗎」？林俊憲回答「不管這個，我覺得這是高雄市民的感覺。你說他有沒有做錯什麼事情？ 有一種事情，是你很難去衡量的。為什麼民調有一種叫做城市光榮感？這是什麼東西？它很抽象」、「以前南部人覺得出身很丟臉，是下港人，來自落後的地方，現在不會了，我們現在台南人都講得很大聲，包括「我屏東、我驕傲」等等，這是地方民眾的一種情感」、「但恨一個人，也會喔！你說他做錯什麼？他們就是不喜歡他，覺得有這種人在地方當市長，會讓我覺得丟臉，如果他讓高雄市民覺得丟臉，那你就很難逃被罷免的命運」。林俊憲分析，「我是覺得你現在去找哪一個縣市長，從最北邊的林右昌、侯友宜、柯文哲，到最南邊的屏東潘孟安，你要發動罷免他們？人家會說你神經病、瘋子。但說要罷免韓國瑜，為什麼這麼多人很熱心的參與？所以我說，這會是台灣政治歷史上，留下值得研究的一課」。