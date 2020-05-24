民進黨基隆市黨部主委選舉　市議員蘇仁和當選

▲基隆市政顧問陳志成參選民進黨基隆市黨部的主委選舉，以29票之差敗北。（圖／民進黨基隆市黨部提供）

民進黨基隆市黨部於今（24）日進行黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉的投票，市黨代表由43名候選人中選出28名；其中，主委由市議員蘇仁和以323票當選，全國黨代表則由市議員張顥瀚同額競選。民進黨基隆市黨部表示，今日上午八時起開始投票，下午四時截止，這次的投票率76%，超越過往紀錄，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應及現任黨籍議員也相繼到場投票；主委選舉由市議員蘇仁和以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，2人僅相差29票。