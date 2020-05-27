國民黨：蔡政府「少發振興券1600元」！直指四大問題

行政院即將推出振興券促進國內消費，國民黨文傳會主委王育敏今天(27)指出，蔡政府發的振興券比馬英九時期的消費券每人足足少了1600元，同時還有「給太少、發太慢、太複雜、太沒力」等四大問題，值得檢討。王育敏表示，振興券給太少的問題在於蔡政府規畫每人先付新台幣1000元，可換3000元振興券，但實際折抵後，每人僅實拿2000元的消費補貼，對比馬英九政府時期推出3600元消費券，相差快一倍。如果依照民進黨批評3600元消費券效果有限的邏輯，補貼金額更少的振興券能有多少效益？王育敏指出，國民黨倡議應排富發現金6000元，透過全民消費搶救經濟，多名工商團體領袖也呼籲應該加碼到5000元，振興經濟才有效果。至於振興券發太慢的問題，王育敏提及，根據行政院規畫的時程，振興券預計7月暑假時正式上路，但依照行政院長蘇貞昌的宣布，「若6月7日仍零本土病例，將擴大開放國內正常生活」，顯示6月初國內疫情應能平緩，民眾生活上的限制可望解禁，但進入振興經濟階段，卻要等到7月才啟用振興券，根本緩不濟急。王育敏表示，經過五個多月的疫情肆虐，國內經濟已跌入谷底，很多商家或店家因疫情歇業，四月份失業率達到4.03%，創下近七年同月新高紀錄，政府的振興腳步如果仍瞻前顧後、裹足不前，可能讓更多產業撐不下去，也讓陷入生活困境的百姓難以為繼，連民進黨立委都要求6月開始發放振興券，國民黨呼籲政府的振興作為應及早施行才對。對於振興券使用及領取上太複雜，王育敏認為，根據行政院研擬振興券發放的構想，不僅要發實體券，也要結合行動支付、電子票證和信用卡等多軌方式領取和使用，但相關細節複雜繁瑣，除了使用上的限制多，哪些可以消費？哪些不能消費？讓民眾無所適從，包括使用上如何折抵？手續費由誰承擔？能否找零？防盜用的門檻等問題，「細節訂得越多，混亂一定越多」，政府應該有更簡明的規範與說明。有關振興券不給力，王育敏強調，疫情已經逐步趨緩，振興經濟是下階段的重點工作，但蔡政府推出的振興券金額太少、動作太慢、程序繁瑣，讓疫情後促進消費、振興經濟的效益大打折扣。許多地方政府已經等不及中央慢半拍，高雄市長韓國瑜即宣布，6月1日起推出消費發票抽獎、景點免費、發放50萬張50元消費抵用券等，也發起「寄助高雄」活動，希望在疫情較趨緩之際，大家能一起刺激買氣，協助高雄經濟復甦。王育敏強調，世界各主要國家都以發現金方式來紓困振興、刺激消費，但蔡政府因為「馬英九情結」而排斥直接發放消費券，但振興券的規畫問題不少，希望蔡政府拋棄成見，以人民利益為最優先考量，快速、直接、簡單、有效的振興方案，才是解決當前經濟問題的最好方式。