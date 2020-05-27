發200元乾洗手液宣導罷免　國民黨團告罷韓團體賄選

▲罷韓團體免費贈送乾洗手液，呼籲投票。（圖／國民黨團提供）

▲罷韓團體發送的洗手液網路價130元。（圖／國民黨團提供）

立法院國民黨團收到支持者提供的錄音、物證，今(27)日開記者會指控罷韓團體在楠梓區的清豐里定點發放乾洗手液及罷免文宣，在民眾接過時還不忘提醒他們6月6日要去投票。黨團總召林為洲表示這已經違反選罷法，檢調單位應該調查。林為洲還現場播放民眾提供的錄音檔，首先是民眾主動詢問可否拿茶樹乾洗手液，在工作人員給他的同時，還對其提醒「6月6號記得投票」。林為洲表示現場無法錄影存證，但從附近的鄰里監視器就可以看出，工作人員有先用車輛運送物資到發放點，「尊重高雄市民罷韓的權利，但要公平手法，不能一面放物資、一面進行勸說，罷韓團體要動員是它的權力，但發送物資公平嗎？這可以原諒嗎？如果這可以，將來所有選舉大家都可以送東西啦，以後大家來比資源!」而經黨團查證，現場發放的茶樹洗手液一盒有兩瓶，在網路上每瓶售價130元，若直接到工廠購買，每瓶則是100元，很明顯超過選罷法對於選舉相關小物不得超過30元的規範。國民黨高雄市議員陳麗娜指出，清豐里人口眾多，一個里就有三萬多人，罷免當天有12個投開票所，發放的人員鎖定投開票所發放物資，連每個鄰都有明確標示，就是要把物資、文宣投放給當地人，「慶豐里來講10000份，工廠價每份200元，大家算一下要花多少成本，這可以原諒嗎？罷韓團體一路上一直被原諒，眾籌募款、發巧克力、蛋糕、物資，很多都超過30元，這可以被原諒嗎？龐大資源，罷韓團體不知道錢從哪來！」而日前WeCare高雄使用的罷免文宣中，冒用法務部的LOGO，而部長蔡清祥卻對此事表示「原諒」，國民黨立委鄭正鈐點出，從蔡清祥的用詞，就可以看出他也認為WeCare高雄有過失，但卻因政治色彩正確，對其開綠燈。立委吳怡汀說她也是高雄人，但高雄人普遍無法在當地找到工作，只能到台北、台中就業，過去無法將高雄打理好的民進黨政府，現在傾中央資源來打擊現在正在為高雄努力的韓國瑜市府，「大家應該想到底什麼原因，我們要跟著罷韓這樣走嗎，這對高雄好嗎？」立委洪孟楷質疑，只要參與過選舉的人都知道競選小物的紅線就是30元，只要超過就是選罷法送辦，從罷免活動以來送的不少物品，總價值累積起來相當可觀，讓人好奇罷免團體背後是否有看不見的黑手在支持。「我們要法務部、檢調，不是上帝 我們要違法就要抓、調查，不是談原諒，要求檢調單位，明顯違法事實請著手偵辦，並告訴國人到底背後資金從何而來。」而對於WeCare高雄在國民黨的記者會前，就先回應他們只發布條、貼紙，發放茶樹乾洗手液的並不是他們，林為洲回應「我們支持者去拿的，如果不是這樣，算我誣告，罷韓想甩鍋說不是他們主動，不管啦，只要有任何人發這兩樣就是賄選，不管是不是罷韓團體指使的，他們會切割跟他們無關，那誰發的抓出來，那個人就賄選，跟罷韓團體有沒有關，沒差啦，哪有這麼好的，支持者自己花錢來發，有那麼好嗎？請法務部、高雄地檢署查清楚，6/6之前我們會睜大眼睛等他們查。」