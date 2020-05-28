影／陳明通提助港政策四原則　洗白蔡英文「切割香港」

蔡英文總統日前在臉書表態與香港人站在一起，卻因為提到可是香港情況，一部或全部停止適用《港澳條例》，引發藍營「蔡英文選前撐香港、選後就切割」的質疑。陸委會主委陳明通今（28）日前往立法院內政委員會備詢前，接受媒體訪問時表示，蔡英文的意思是香港含金量下降，台灣要評估香港情勢對台的衝擊，需注意觀察，也提出四點具體政策助港，為蔡英文「洗白」。陳明通今天在立法院備詢前，接受媒體時表示，《港澳條例》不同於《兩岸人民條例》，沒有「人民」兩字，原因在於增修條文是對大陸地區事務授權法源處理，但港澳條例比較特別，台灣當時與港英有往來，97年政權轉移，台灣按照中英聯合聲明給港高度自治，因此將香港視為第三地，《港澳條例》處理的不是台港人民往來，還處理特區政府關係，今天港版《國安法》若通過、實施，將導致香港自治下降，台灣要評估此情勢對台灣帶來的衝擊，「港府做的事是自己還是北京，要注意觀察。總統講這個意思。」陳明通近一步指出，未來將增加港人來台要居留安置照護三大政策目標、四大原則，並依照總統指示提供援助行動專案；港援助關懷專案的四大原則分別為：一、，政府主導；二、陸委會整合；三、透過政府法人機構執行；四、政府預算挹注經費。待行政程序完備後，就會盡快提出，向國人報告。