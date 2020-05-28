巷仔內／又說共軍犯台　吳釗燮到底是外交還是國防部長？

外交部長吳釗燮26日接受美國福斯（FOX）新聞專訪表示，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能就是對台動武。此話一出，引發輿論譁然，國防部也趕緊澄清「中共本來就沒放棄犯台」，吳釗燮，再度讓國防部吃了悶虧。

2018年7月

24架共軍軍機、5艘軍艦在台灣附近訓練。此舉把國防部向來不會公布的共機數量「全都露」，但也遭質疑未與國防部溝通洩漏軍情。

制定「港版國安法」，下一步可能就是對台動武，顯然又再度

國防部軍政副部長張哲平上將今日在立院備詢時，回應吳釗燮提到中國下一步可能對台動武一事，張哲平說，「中國從來沒有放棄以武力犯」顯然是想為吳釗燮的說法緩頰，但是張哲平也坦言，吳釗燮發表談話前沒知會國防部，再度

或許是面對中國在國際打壓，我國外交生存空間艱辛，因此身為吳釗燮身為外交部大家長，積極求表現、找舞台宣傳，但是表現過頭反而適得其反。吳釗燮接受美國有線電視（CNN）專訪表示，若無美國持續支持，台灣將難以抵擋中國武力犯台，甚至可能為共軍所占領。這項「滅自家威風、長他人志氣」發言，不只逾越政務官應遵守政治分際的錯誤，也打擊國防部積極建軍備戰、抵抗共軍犯台的軍心士氣。面對共軍機艦擾台，吳釗燮2019年4月18日也在推特揭露軍情，指出吳釗燮日前接受福斯專訪說，北京逾越政務官應遵守分際。讓國人覺得政府外交與國防等國安團隊之間缺乏溝通。蔡英文總統任內斷交7個友邦，多數是在吳釗燮擔任外交部長任內所丟，所剩15個邦交國也並非全都穩固。面對如此艱難的外交處境，國安單位應當團結一心，而不是過於積極表現，讓民眾搞不清楚吳釗燮到底是外交部長還是國防部長，他應當好好發揮外交專業，守住所剩無幾的邦交國。