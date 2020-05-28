文華東方傳歇業　高嘉瑜：住房優惠換容積率找誰討？

文華東方酒店昨天（27日）驚傳大規模解聘旗下員工，此外六月起將暫停訂房服務，引發外界一陣譁然。而曾任台北市議員的民進黨立委高嘉瑜，則提醒台北市政府應當注意，過去馬英九擔任台北市長時期，首開「用住房優惠交換建物容積率」，直到2029年才結束，如今文華東方驚傳即將歇業，北市府應當好好注意後續處理方式。高嘉瑜昨天（27日）晚間在臉書上PO文，表示過去文華東方酒店在建設時，業者依2005年都市計畫通盤檢討時提案，由住宅區變更為商業區，依法回饋市府20%土地，容積率由住宅區225%變更為商業區最高可達的420%。不過業者經評估後，認為容積率必須提高至445％才有盈收，因此於都委會提案增額25%容積率，經都委會討論通過，要求業者須再回饋部分土地、計畫道路用地、興建公園廣場、社區行政中心樓地板面積等，以及8600餘萬元代金和酒店客房、宴會廳使用。高嘉瑜也直言，馬英九擔任台北市長時期，首開了「用住房優惠換取容積率」的首例，等於是將市價高達18億8500萬的容積獎勵，通通都用住房優惠取代。高嘉瑜也強調，當時換算下來平均每房台北市府的成本約33萬，是一晚房價的33倍。而現在文華東方酒店傳出即將歇業，直到2029年的住房優惠又該找誰追討？