爭取再戰基隆市長？謝立功悄加入民眾黨運作傳將任秘書長

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，每週三都會前往民眾黨立法院黨團，進行一週一次的黨政會報。而昨天（27日）中午，前基隆市長參選人、海洋大學教授謝立功也被媒體捕捉與柯文哲同搭一台車並一同進入黨團。而隨著民眾黨前秘書長張哲揚請辭後，秘書長一職空缺，也傳出謝立功將接任秘書長，並且在2022年第三度挑戰基隆市長。而民眾黨方面也證實，謝立功目前確實擔任民眾黨團顧問一職，不過並未入黨。民眾黨發言人楊寶楨表示，謝立功基於欣賞柯文哲的政治理念，雙方有所接觸，謝立功目前是黨團顧問，每天都會參與黨團晨會輿情討論，未來職務則尚未確定。至於黨籍問題，楊寶楨說，雖然謝立功尚未入黨，但他自己也明白國民黨方面可能會對此有意見，就看國民黨如何處理此案。謝立功受訪表示，因為和柯文哲有共同友人，有機會接觸後，對於一些政策議題論述或輿情判斷的部分需要他協助，他也相當認同民眾黨的理念，因次目前以顧問諮詢角度協助。謝立功說，目前民進黨「鴨霸」一黨獨大，他認為非常需要在野的力量制衡，希望能夠集結所有在野力量一起對抗。而針對是否入黨、接秘書長，甚至是披民眾黨戰袍投入2022基隆市長選戰？謝立功表示將持開放態度，不會先預設立場，但他也提到自己深耕基隆已久，對基隆的感情不會變。而台北市長柯文哲今天（28日）上午在出席市政活動時，被問到謝立功相關議題，柯文哲未鬆口也未否認，僅說「哎呀，這個要很正式的回答的題目」、「不行啦，這漏掉太多台（媒體）了。」