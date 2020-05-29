巷仔內／網路平台首次對川普推文開鍘！台灣敢嗎？

▲川普評論「郵寄投票」的推文被推特平台警示標注。（圖／翻攝自推特）

網路社群「推特」(Twitter) 在26日對美國總統川普的推文公然加上「警示標籤」和「看法相異者的連結」，請讀者閱後可轉去查明事實，此舉引發川普大怒。這種情況如果在台灣，可能發生嗎？川普這幾天針對郵寄投票做法多次推文，他指責加州、密西根州和其他州在肺炎疫情期間發送郵寄選票，這讓選民有機會作弊。川普發布的推特文寫著「郵寄投票絕無可能（機率0！）不作弊。郵筒可能被竊取，選票將被偽造或代為簽名。加州州長已把選票發給數百萬人了…」。結果推特在川普的推文下方加上警示標籤，上面寫著「查明有關郵寄投票的事實」，指出川普總統的推文可能包含誤導投票的訊息，他們加上標籤是基於提供補充內容。這件事在美國發生了。試想，網路社群斗膽不分權貴高官、政府或民間，一律採取警示規則的作法，這種情形在台灣可能發生嗎？真的有社群平台敢對總統府、行政院、蔡英文總統、蘇貞昌院長、各部會首長與機關的臉書、推特、IG加註「可能誤導」標籤，然後加上「不同看法的連結去處」嗎？目前在台灣的可能性應該不大。否則國家通訊傳播委員會、交通部電信總局等網路管理單位，可能接踵找上門來，營運麻煩可大了。社群網路平台在台灣對政府的警示，應是前所未聞，但對一般民眾和社團，會採取類似的做法嗎？最近在立法院國民黨團就出現一起案例，國民黨團27日舉辦記者會指控罷韓團體可能涉及賄選，但其臉書直播影片疑似遭人檢舉，突然這段影片很快就當場下架。由於這場記者會是開給媒體看的，「瞬間下架」讓許多記者看得目瞪口呆，也引發國民黨團的不滿。臉書在28日回應，指出當天突然下架是「技術問題」導致，且國民黨團影片故障的問題已經排除。但國民黨團表示，在野黨的影片被網路社群突然下架，甚至斷然取消日後使用權，「關禁閉」幾天，已經不是第一次，相對於政府和執政黨的待遇，深感厚此薄彼。眾所周知，美國有共和黨、民主黨的競爭，尤其在川普險勝總統選舉之後，雙方的競爭宛如惡鬥，已不輸台灣的藍綠之爭。美國社群媒體小編有沒有「共和」、「民主」黨派之分，不得而知，但連總統的推特都膽敢加註警語，並連結不同的看法網址，可說不分王子與庶民一視同仁，「民主」到實屬難見，也是網路社群的創舉。政府會不會說謊？會不會做錯？當然會，美國水門案就是最經典的案例，遑論其他民主後進國。當然這不是說，現在的政府與執政黨就錯了，而是未來應該也有決策或施政錯誤的可能性。但網路社群敢比照媒體，會公開質疑政府或首長的部份言論，甚至在川普的推文上加註「平衡兩造的說法」，美國推特真是開了社群平台的第一槍。美國總統川普勃然大怒，他痛斥推特扼殺言論自由，甚至干預美國年底的總統大選，如果推特不好好檢討改善，他考慮強力管制或關閉社群媒體平台，他也暗示接下來將對推特「採取重大行動」。川普一怒，美國推特股價隨即重跌超過5.1%，結結實實嘗到跳戰權力的苦頭。網路社群當然無須做到像美國推特這次出現上綱到類似「言論審查」的糾錯階段，畢竟歷史對錯很難在短暫一時完整確認，但美國網路平台首次挑戰威權，在爭議言論一旁附上相異看法的連結，這在台灣未來可能發生嗎？