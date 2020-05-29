總統府提名考試院長黃榮村、副院長周弘憲

考試院第12屆考試委員任期將於今年8月31日屆滿，新任考試委員9月1日就職。立法院去年底三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

蔡英文總統今（29）天上午提名前教育部長黃榮村為考試院第 13 屆院長、銓敘部長周弘憲為考試院副院長。其他考試委員被提名名單包括：陳錦生、吳新興、楊雅惠、王秀紅、周蓮香、姚立德、伊萬・納威 Iwan Nawi 、何怡澄、陳慈陽。總統府上午公布提名名單，院長被提名人黃榮村，現年73 歲，台灣大學心理學博士。現任中國醫藥大學講座教授。曾任行政院政務委員、教育部部長等職，另曾擔任中國醫藥大學校長。副院長被提名人周弘憲，現年66 歲，台灣大學法律學系畢業。曾執業律師，並先後擔任台北市政府法規會主委、保訓會主委及人事行政局局長等職，現任銓敘部部長。考試委員被提名人陳錦生，現年69 歲，台灣大學農學博士。現任長榮大學名譽教授。曾於政府單位從事病媒蚊防治研究工作10 餘年，之後任教於東海大學及兼任院長等職務，並曾任長榮大學校長。退休後擔任國家衛生研究院傳染病防治研究中心首席防疫顧問。考試委員被提名人吳新興，現年 66 歲，澳洲墨爾本大學博士。僑務委員會前委員長。曾任教於成大、南台科大及銘傳大學，講授、研究兩岸及國際關係，並曾擔任南台科大副校長。另曾任駐菲律賓特派代表。考試委員被提名人楊雅惠，現年64 歲，台灣大學經濟學博士。現任考試委員。長期從事經濟金融研究，歷任中華經濟研究院研究員、所長、中央銀行理事、金 管會委員等職，並在大學兼任教職。考試委員被提名人王秀紅，現年63 歲，美國德州大學哲學博士。現任高雄醫學大學教授。 自 1999年起任教高醫大護理學系，並曾任副校長等職務。另曾任行政院衛生署政務副署長，亦積極參與民間團體，現任台灣護理學會理事長。考試委員被提名人周蓮香，現年63 歲，美國加州大學戴維斯分校生態學博士。現任台灣大學教授。 任教臺灣大學動物學系所及生態學與演化生物學研究所，因教學績效優良，多次榮獲台灣大學優良教師獎等殊榮。 長期投入生態保育運動,有「鯨豚媽媽」的稱號，亦曾參與多項國家考試閱卷、命題等考選工作。考試委員被提名人姚立德先生 現年 57 歲,美國威斯康辛大學麥迪遜校區 博士。現任臺北科技大學講座教授。 姚先生歷任臺北科技大學機電學院院長、 教務長、副校長及校長等職務。擔任教育部政 務次長及代理部長期間,規劃並推動「高教深 耕計畫」等多項政策。 姚先生具科技資訊專業,能迅速掌握時代 發展趨勢,且富有教育行政及政務官經歷,是 此次總統提名的理由。 ￼8考試委員被提名人伊萬・納威 Iwan Nawi ，原住民族賽德克族，現年 54 歲，政治大學民族學博士。現任原民會副主委。 曾任立委助理及台灣原住民文教基金會執行長，並在大學兼任教職。考試委員被提名人何怡澄，現年54 歲，美國休士頓大學經濟學博士。現任政治大學財政學系教授兼系主任。考試委員被提名人陳慈陽先生，現年 54 歲，德國魯爾大學法學博士。現任考試委員。 原任教台北大學，專長為憲法及行政法；曾任總統府人權諮詢委員會委員、各政府機關訴願審議委員，並參與法律扶助基金會，擔任台灣法學會理事長，創立台灣環境法學會。