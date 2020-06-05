罷韓對決7／發大財了嗎？韓國瑜上任至今市政大檢驗

▲高雄愛河。（圖／高雄市觀光局提供）

▲韓國瑜視察高雄市區下水道，主打「路平燈亮水溝通」，市民普遍有感。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜積極爭取青年族群認同，希望北漂青年能夠返鄉。(圖／NOWnews影像中心)

2018年九合一選舉，代表國民黨競選高雄市長的韓國瑜，憑藉一己之力，大勝民進黨候選人陳其邁15萬票，結束綠營在高雄長達20年的執政，寫下「一人救全黨」的政治奇蹟。但上任未滿一年，韓國瑜就表態參選2020總統，遭外界批評是「落跑市長」，高雄市民未見選前政見兌現，認為他無心市政，排山倒海而來的抨擊，也讓罷免聲浪高漲，究竟韓國瑜在這短短不到兩年的任期，推動了哪些政策？又有哪些承諾跳票，失信於人民呢？首先，徹底打響韓國瑜名號的，就是最為人所知的「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」這項口號了，為了貫徹達到「全台首富」目標，韓國瑜競選團隊，在兼顧財政穩健與城鄉平衡發展的原則下，發表14項政策白皮書，內容分成四大面向，分別是首富經濟、務實建設、樂活社會、青年城市。在首富經濟部分，韓國瑜團隊把它細分成招商引資、發展特色觀光、推行「南南合作」、建構南海經貿首都。首先，由市長親自領軍督導的招商引資仍在進行中，重大民間投資金額累計2538億元、新增就業機會預計超過2.1萬個，2019年投資額較2018年成長約1.95倍。為了達到「人進得來」目標，韓國瑜提出愛情產業鏈構想，希望促進高雄知名景點「愛河」周邊產業發展，打造「愛情摩天輪」特色地標來吸引國內外旅客到高雄，但愛河週邊土地權問題未解，計劃仍持續延宕。韓國瑜在日前提出的罷免答辯書中提及，愛情摩天輪開發案在今年1月份時，已有美國團隊來考察並遞交合作文件。另外，韓國瑜正式宣布2019年是高雄醫療觀光元年，高雄市府攜手醫療界與觀光業者，推出醫美旅行團，特色觀光成效顯著，2019年高雄成為全台最熱門的旅遊城市，海內外旅遊人次屢創新高，較2019年同期成長幅度達 17.36%，住房率則較同期成長6.71%。農漁產品外銷成果上，韓國瑜在2019年走訪香港、澳門、深圳與廈門，簽回超過53億元訂單及合作備忘錄，也親赴東南亞國家，包括新加坡、馬來西亞等地，與當地超市簽下長達3年、共1億元的農產品訂單，預計每年可以賣出近3500萬產值的高雄農產品，積極兌現「貨賣得出去」政見，也希望能擺脫外界覺得高雄「又老又窮」的形象。務實建設方面，有鑒於2018年8月高雄一場豪雨淹出5000個天坑，韓國瑜主打「路平、燈亮、水溝通」，至2020年4月完成約591條、422.1萬平方公尺市區重要道路改善，並嚴格取締偷工減料，確保用路安全，也換裝超過6萬多盞智能路燈，預估在今年底全數更換為LED節能路燈，並將逐年提升為智能路燈；全市68處的積淹水點，已改善24處。明溝、箱涵及側溝清疏工作，累計清淤量共約116.92萬噸。高雄市民普遍反應建設有感，也期待接下來梅雨季、颱風天下大雨時，不會淹大水；另外因應高雄鐵路地下化後，高雄市府也陸續啟動陸橋拆除工程，貫通南北高雄後，預計能夠提升40%經濟活動。至於喊出「北漂青年返鄉」政見，韓國瑜曾承諾要編列共100億元預算供青年作為創業基金，高雄市政府於2019年10月成立青年局，提供青創產業輔導扶植，還會以發放獎勵金方式，扶植青創事業發展，預計提供1500萬元給125名高雄青年創業使用，但遭質疑資金沒全到位，一人12萬也根本沒有用，且根據今年4月份統計數據指出，高雄20歲到45歲青年人口比去年減少9822人，去年青年失業率也比前年上升。其他政見包括改善空污、防制毒品、搶救少子化友善托育以及世代老青共居，都有相對應政策施行並追蹤成效，也朝向打造數位雙語、閱讀城市，與世界接軌目標，推動各項教學課程，同時也致力平衡城鄉教育資源。但曾發下豪語「不惜任何代價，一定要邀請迪士尼來到高雄」的政見，韓國瑜坦承有難度，顯然跳票；另外像是F1賽車場、賽馬場、太平島挖石油、旗津設賭場等政見也不了了之；而高雄市民每人平均所得在去年度並未奪冠，因此「全台首富」、「高雄發大財」政見，也尚未兌現。不管最終罷免案結果如何，韓國瑜都必須要虛心面對他的「施政成績單」，這場罷免案，同時也是面借鏡，警惕所有政治人物，別信口開河，大開政治支票，否則民意反撲力量不容小覷。

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