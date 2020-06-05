罷韓對決3／一窺韓國瑜的「身邊人」　韓家軍不敢戰嗎？

▲高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬。( 圖 / 翻攝韓國瑜臉書 )

▲高雄市長韓國瑜、副市長李四川。( 圖 / 翻攝韓國瑜臉書 )

6月6日就是罷韓投票日，歷經300多天的罷韓結局即將進入揭曉結局篇，韓國瑜面對罷免攻勢與連續的街頭遊行極為低調，韓國瑜的「身邊人」真如外傳那麼不禁打嗎？真實層面上，可能不如外界所想。首先來看韓國瑜的「接班人」，這裡所指的接班是市長休假的公職代理，副市長葉匡時、李四川、陳雄文，三人在公職與政壇歷練豐富，面對罷韓的「討厭」訴求，三人風格都低調以對，主軸鎖定在專心市政，也定調了韓國瑜在後期因應罷韓的基調。葉匡時認為，高雄市民對韓國瑜的市政成績是肯定的，罷韓的人不是不滿意高雄市政，而是單純基於對韓國瑜「個人的不滿」，他以防治登革熱為例，指出以前每年的這個時候，登革熱案例多得不得了，「但今年一例都沒有」，最重要的原因就是水溝通了，以前水溝通的不夠，很容易孳生蚊蟲；另外在防疫成績上，高雄沒有本土病例，只有49例境外移入個案，最重要的一點是高雄從1月25日起就一級防疫開設，是全國最早的縣市，這是韓國瑜的決定。另一名副市長李四川被稱為「市政實務派」，市府的水利和基礎建設幾乎由他負責，他回顧自己來高雄上任1年5個多月以來，首先感謝大家給了他如此美好的機會，但他才來高雄1年5個月，卻被人用放大鏡仔細看，「變成像是做了20年一樣」，樣樣都被拿出來挑。他時常跟韓國瑜說「我如果是你，我早就精神分裂了！因為什麼事，好的都沒有，都是壞的！」李四川心疼的說「其實那些都是被人捏造的，看了很心疼」。韓國瑜的「身邊人」還有專責攻防組，另一名副市長陳雄文同時兼任高雄市選委會主委，「罷韓四君子」曾高度質疑罷免案遭到高雄市政府的暗中杯葛，為此還北上向監察院陳情，指控陳雄文「球員兼裁判」，且高雄市政府公務員在核對連署書時，若懷疑經偽造而發出查對書，每份可領25元，質疑這是韓國瑜的「奧步」。雖然陳雄文強調一切都是依法辦理，但也讓陳雄文成為阻擋罷韓的大將之一。

在法律攻防方面，還有國民黨考紀會主委，身兼韓營委任律師的葉慶元。針對罷韓案多次向各法院、訴願委員會提案，阻止罷免投票舉行，但前後五度被駁回。最近的一次，是韓國瑜聲請暫停執行罷免投票，最高行政法院認為，罷免權是人民受憲法保障的參政權，停止投票對公益造成重大不利影響，更甚於對韓國瑜的損害，2日裁定駁回，全案確定，周六罷免投票照常舉行。葉慶元多次幫韓國瑜處理法律攻防，他同時身兼國民黨考紀會主委，韓陣營布局深入黨中央，替韓掃除可能遭受波及的「地雷」，例如最近的李來希爭議言行案。



身影常出現在法律攻防戰的韓家軍，還有前高雄市政府新聞局長王淺秋，他在韓國瑜競選2020年總統時，也是競選辦公室的總發言人，是韓國瑜的「總化妝師」。韓國瑜的發言人團隊中，許多人扮演白臉，王淺秋是最敢扮演「黑臉」角色的一人，印象最讓人深刻。雖然韓國瑜競選總統失利，為避免政治仇家追殺，影響外界對高雄施政的評價，王淺秋辭去局長，但她仍在葉慶元對罷免案法律爭訟中扮演陪同與發言的角色，並未遠離韓團隊。



在王淺秋辭去新聞局長後，接任的是鄭照新，他曾是國民黨主席、立委江啟臣的辦公室特助。從鄭照新在韓國瑜競選總統時加入發言人團隊，到江啟臣選上黨主席，以及鄭照新接任韓國瑜任內的新聞局長，顯示國民黨中央與韓國瑜陣營的溝通管道暢通，合作無間。韓國瑜最近因為5月31日一度沒有公開行程，被罷韓團體 Wecare 高雄質疑「是因為要開奧步會議嗎？」鄭照新答覆媒體「何必對先射箭、再畫靶的垃圾話認真？」，在在顯示韓國瑜的發言團隊砲火十足。



韓國瑜的文宣團隊除了王淺秋、鄭照新之外，還有已經入主國民黨中央，接任副祕書長的謝龍介。謝龍介指出，發動罷免的人是過去的利益既得者，因為正當性不足，所以抱持的理由是「我討厭你」，而不是「你做錯什麼」。謝龍介為韓國瑜抱屈，指出當初賴清德是被總統府祕書長陳菊「背後捅刀」，而被打入清宮當怨婦（副總統），他隔空喊話賴清德，未來聯手「罷免蔡英文，不是不可能」。



另一名被外界稱為韓國瑜的子弟兵葉壽山，目前擔任國民黨組發會主委，負責國民黨的全國組織動員，掌握「陸軍組織戰」的實質兵權，這次韓國瑜陣營評估請支持者低調，不要出來投罷免票，也傳出國民黨志工陸續打電話給高雄市民，提醒當天不投票，只要消費挺高雄經濟即可，也顯示韓國瑜的實力已深入黨中央。



6月6日是韓國瑜的關鍵殊死戰，如果韓國瑜敗戰，接替韓的候補人選目前傳出高雄市副市長李四川、前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳銘、前台東縣長黃健庭等人，但是韓國瑜陣營目前只能往前衝，若沒戰死沙場，能存活下來以後再說。



就如同高雄市副市長葉匡時所說，韓國瑜不斷跟他們講，不管怎麼樣，就做到最後一天，認真市政到最後一天，「做一天和尚，敲一天鐘，做到問心無愧，剩下的交給市民決定」。韓國瑜因為曾代表國民黨選總統，「身邊人」不少，但現在他們只能頂著鋼盔往前衝，賭命衝過6月6日罷韓日。





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