罷韓對決6／和高市府互槓、南下督軍　戲份很重的中選會

罷韓投票是我國憲政史上首宗直轄市長罷免投票，依據選罷法規定，罷免投票若要過關，同意罷免票數必須高於不同意罷免票數，且同意罷免票數至少須達高雄市選民總數的25％，也就是相當於

主張罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿1年時，即開始進行宣傳及罷免提議書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿1年不得罷免」的規定

認為，沒有急迫到非得跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，因而裁定聲請駁回。

▲高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，將於6月6日舉行投票，2日舉行防疫演練說明會，中選會主任委員李進勇也前往督導。（圖／中選會提供, 2020.5.2）

為了解決投票所不足問題，中選會四處租借可以作為投票所的地方，根據中選會5月11日公布罷韓的1823個投開票所，地點千奇百怪，遍及寺廟、停車場、生態教室與民宅等。為了讓選民能夠知道投開票所位置，中選會首開先例用Google地圖公開罷韓投票所查詢，但卻中選會也遭質疑為了罷韓「選務不公」。

中選會主委李進勇曾任雲林縣長，雖然接任中選會前已註銷民進黨籍，但是民進黨政治色彩濃厚，接任全國最高選務機關負責人，一開始就爭議不斷。李進勇南下督軍，更遭到挺韓人士質疑行政不中立，罷韓立場偏頗。

罷韓投票除中選會行政是否中立遭質疑，有待商榷外，國家機器也被質疑「動起來」打韓。罷韓團體Wecare的高雄罷韓文宣「韓國瑜不值得你觸法」，內容卻印有法務部Logo，外界質疑是否容易遭誤認是法務部官方文宣。法務部長蔡清祥對此竟則表示「能原諒的話就原諒」，引起一片撻伐。國民黨立委更是不滿將臉書大頭貼換成綠色，嘲諷「綠色是原諒」的顏色。

▲罷韓團體「Wecare高雄」製作的文宣被發現放上法務部的Logo，引起爭議。（圖／PTT政黑版）

當天選舉區內各機關、學校、團體及事業員工均放假，戶籍設於選舉區且具投票權者，也比照辦理。

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，從4月7日中央選舉委員會審查過關罷韓成案後，位於台北的中選會就不斷與高市府對抗，中選會也不斷遭到藍營指控率領國家機器罷韓，行政不中立。57萬4996人。對付罷韓投票，韓國瑜在4月17日向台北高等行政法院聲請停止執行罷免投票，理由是認為「罷韓案偷跑」，。不過，台北高等法院罷免韓國瑜投票，預計需要1823個投開票所，由於新冠肺炎全球蔓延，高雄地區確診人數也位居全台前五名，因此高市教育局與民政局會以防疫為由，表示借不到足夠投開票所。警政署長陳家欽5月26日南下坐鎮時透露，傳聞黑道將在6月6日前往投開票所，嚇阻民眾不要前往投開票所投罷免票。陳家欽要求高雄市警局立即將情資交給高雄地檢署，請檢察官指揮偵辦。但是藍營卻質疑，警政署長拿道聽塗說的消息來影射，根本是將高雄市長韓國瑜與黑道勾結在一起，又是執政當局利用國家機器罷韓。由於中選會發布公文表示，6月6日投票攸關國軍軍官晉升的國防大學三軍指參學院入學考試，原訂6月6、7日兩天在桃園國防大學舉行，也因為維護選舉區應考人員選舉及考試權利，考試日期順延至7月4、5日實施。為配合「防疫新生活運動」，台灣高鐵5月中旬宣布將推出大學生優惠，搭乘指定車次優惠價500元，時間從5月27日至6月9日，涵蓋罷韓投票日，引發質疑高鐵變相「買票」，鼓勵青年學子返鄉投票罷韓。高雄市副市長葉匡時5月21日就在臉書質疑，「高鐵公司說這個大學生優惠案與罷韓無關，你相信嗎？」罷韓投票已經成為2020總統大選續集，執政黨動用國家資源處心積慮想把韓國瑜拉下台，企圖收復曾經執政20多年的「海港城」，藍營則是傾全黨救一人，避免韓國瑜遭罷免進一步重創藍營士氣，投票結果出爐之後，恐怕藍綠之間又免不了打一場法律戰。

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