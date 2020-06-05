罷韓對決5／第三勢力意興闌珊　因罷韓補選無操作空間？

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林柏年攝 , 2020.3.4）

▲小燈泡媽媽、時力立委王婉諭，日前因為罷韓立場，遭到退休公務員協會理事長李來希批評「消費死去的女兒」。（圖/記者呂炯昌攝.2020.05.14）

面對高雄市長韓國瑜罷免投票在即，相較於藍綠兩黨動作頻頻，台灣民眾黨及時代力量等第三勢力政黨，就顯得低調許多。雖然時代力量地方勢力多表明支持罷韓，但黨主席徐永明日前也表示，若韓國瑜遭到罷免，補選傾向支持行政院副院長陳其邁；而民眾黨方面則對罷韓支持與否不設立場，即使罷免案通過也偏向不投入補選。兩黨雙雙提前放棄爭取直轄市長大位，除了地方紮根不足，黨內也有各自的問題。日前民眾黨不分區立委、柯文哲的心腹大將蔡壁如，遭揭露在2020年總統及立委選戰過後，就將戶籍遷至高雄，被直指是為當時緊接著而來的罷韓行動做準備。雖然蔡壁如本人出面否認，強調僅為個人因素遷戶籍，自己並非高雄人不會投入高雄市長補選，不過據了解，蔡壁如遷戶籍一事雖然不全是因為罷韓，不過「提前做好各種準備」，若未來有機會投入高雄市長補選，也不至於讓民眾黨完全沒有操作空間，不過全因新冠肺炎疫情影響，最終未能深入地方做準備。因此，即使罷免案通過，高雄在地勢力不足的民眾黨，若真要派人投入緊接著而來的高雄市長補選，可能人選僅剩下較具地方實力的親民黨高雄市議員吳益政。不過民眾黨人士指出，無論是蔡壁如、黨內另一名高雄籍的不分區立委張其祿或是吳益政，現階段都不足以撼動高雄市長補選結果，「若是投入大量的人力物力及資金，最後卻無法當選，對於剛起步的民眾黨，士氣上是相當大的打擊。」雖然罷韓沒有發揮空間，不過地方鄉鎮市里長補選，也成了近日民眾黨積極進攻的標的物。除了嘉義縣過溝里長補選，民眾黨提名政治素人吳慧玲參戰，雖然最後得票僅位居第二，但算是經營地方上跨出一大步。此外，屏東縣崁頂鄉長也將在7月中補選，民眾黨也支持青年返鄉的廖國富投入補選，「希望透過以戰養戰的方式，從最基層做起培養地方人才。」黨內人士表示，「與其一下子就用『初學者打大魔王』的方式挑戰高雄市長補選，不如從地方鄉鎮市里長開始。」至於時代力量，高雄市議員黃捷及林于凱等人都表態力挺罷韓，不分區立委王婉諭日前更因為力挺罷韓的態度，槓上退休公務員協會理事長李來希。不過黨中央態度卻沒隨之起舞。除了在罷免投票民調封關前，多次發表相關民調數字外，從未明顯對支持罷韓與否表態，僅有黨主席徐永明表示「若罷免案通過要進行市長補選時，會支持行政院副院長陳其邁。」未表態支持罷免與否，但卻預設立場支持民進黨候選人，知情人士透露，原因在於黨中央也認為補選操作空間不大，不如先表態支持陳其邁投入補選，但對於支持罷免案與否不表態。相較於剛成立不到一年的民眾黨，時代力量雖然已經有高雄市黨部以及兩名高雄市議員，但相較於藍綠兩黨，還是沒有足夠的實力能夠撼動補選結果，知情人士指出，原因除了地方紮根仍舊不足外，「黨內也有隱憂存在。」知情人士表示，2020年立委選戰時，時代力量派出身兼高雄市黨部主委及立法院黨團主任的陳惠敏，投入鳳山區立委選戰，不過聲量較高的黃捷，選戰期間卻與該區的民進黨立委許智傑走得較近；此外在黨內路線上，黃捷較為親綠，陳惠敏與林于凱則較為偏向黃國昌的中間路線，「若真的推人選投入高雄市長補選，黨內能否團結一至恐怕會先成為問題。」無論是接下來可能發生的高雄市長補選，又或是2022地方縣市首長選戰，比起具有悠久歷史優勢的國民黨及民進黨，第三勢力想要有撼動選舉結果，甚至是突破夾殺佔據一席之地，除了要花比藍綠更多心力在經營地方基層外，如何避免黨內因內鬥而內耗，恐怕也是小黨領袖們必須面對的課題。

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