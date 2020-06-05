罷韓對決2／藍天回綠地？民進黨積極規劃「罷韓後劇本」

▲民進黨青年部透過網路發出「投票所週邊網美打卡景點特搜」，宣傳罷韓。（圖／取自民進黨青年部臉書）

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟（左）、國民黨主席江啟臣。（圖／民進黨高雄市黨部提供、記者陳弘志攝）

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，投票結果將牽動藍綠政治版圖的乾坤大挪移，在投票前夕的最後關頭，藍綠激烈交鋒。民進黨在高雄市黨部主委趙天麟的帶領下，發出百萬封催票簡訊，呼籲民眾勇於出門投下罷免票；而國民黨中央黨部則配合韓陣營的低調策略，主打「政績牌」，不走激化路線。如果罷韓成功、需要補選高雄市長，民進黨也已有了劇本，可望派出行政院副院長陳其邁再戰高雄。這場由公民團體主導的罷韓案，民進黨原本一直採取低調態度，不希望局勢升高為「政黨對決」。因此，在先前的連署階段，民進黨中央都不公開表態，僅「默許」高雄的黨公職暗助公民團體。但隨著投票日接近，民進黨的態度也由暗轉明。《NOWnews》調查發現，就在5月下旬，民進黨中央曾打電話給高雄黨公職，要求他們盡力配合公民團體的罷韓活動。綠燈一開，民進黨的高雄黨公職就卯足全力、發動攻勢。剛當選民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟透露，已請黨公職配合發送104萬通催票簡訊，也發出「給黨員的一封信」約5萬封信件，同時也會出動約30輛宣傳車，全面宣傳罷韓。綠營也抓準年輕人比較傾向罷韓的心態，民進黨中央黨部青年部近日頻頻在網路上發出動員令，除了推出「投票所週邊美食攻略」、「投票所週邊網美打卡景點特搜」，呼籲北漂遊子返鄉投票。此外，也刊登來自高雄的年輕人投稿，匿名表達對於家鄉高雄的心情。不只打文宣戰，民進黨也發動組織戰。民進黨高雄市籍立委將和地方後援會接觸，透過後援會組織，加強罷韓宣傳。對於綠營大軍壓境，藍營的防守則顯得相當保守低調。國民黨主席江啟臣表示，黨中央已派人進駐高雄，盡力協助韓國瑜，但基於尊重韓「低調」的策略基調，黨中央不能高調宣傳，只能幫，不能說。至於如何反制罷韓？江啟臣說，韓國瑜目前最重要的工作就是全力「拚市政、拚防疫、拚紓困，拚振興、拚政績」，然後不激化。國民黨文傳會主委王育敏指出，國民黨會傾全黨之力協助韓國瑜，黨中央持續提供必要資源，讓高雄市民看到韓國瑜治理成績與努力。除了低調打出政績牌，國民黨本週的中常會也特地停開一次，讓許多協助韓國瑜的黨務人士，在時間運用上更有彈性。對於這場罷韓大戰，民進黨私下抱持審慎樂觀的態度。對於投票結果，民進黨已有兩套劇本。據了解，如果罷韓成功，需要補選市長。民進黨的第一套劇本，就是推派最有可能補選成功的強棒出馬，目前檯面上唯一的人物，就是曾敗給韓國瑜的現任行政院副院長陳其邁。雖然最後要派誰參加補選，民進黨表面上還是需要經過一個徵詢的程序，但黨內人士都研判，陳其邁是不二人選。而陳其邁和趙天麟也有共識，陳支持趙參選高雄黨部主委，趙則支持陳補選市長。《NOWnews》也掌握訊息，陳其邁當初落選高雄市長後，在地方上已培養出一群堅定的「邁粉」，成立各個大大小小的後援會，動員力很強。如果罷韓沒過，韓國瑜鞏固高雄市長的地位。民進黨第二套劇本，也只能接受韓國瑜執政高雄的正當性，然而，陳其邁可能從此和高雄市長絕緣，因為等到2022年、下屆高雄市長選舉，屆時綠營初選、群雄再起，陳其邁可能已不再像現在一樣佔上風。

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