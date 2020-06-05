罷韓對決1／關鍵倒數！罷韓挺韓為「投票率」大過招

▲從罷免成案後，罷免團體發送黃絲帶及貼紙，要維持罷免熱度，5月20日更到台北車站，號召北漂族返鄉投票。 (圖/記者陳明安攝影)

▲面對罷免，韓國瑜態度相當低調且保守，想從市政上扳回一城，日前高雄大雨積水消退速度快，黨內議員認為還是有基層民眾感受到韓國瑜的努力。 (圖/高雄市政府提供)

炙熱的六月天，天天夜晚高雄Wecare各種活動，仍舊萬頭鑽動，民眾高喊「堅定罷韓、非韓不投！」就算汗流浹背也要全程參與，公民團體宣傳力道不斷加大，試圖拉高投票率；而曾經是「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」的高雄市長韓國瑜，呼籲韓粉6月5號出門遛遛不投票，試圖讓罷免在週末「隱形」。台灣選舉史上第一次直轄市長罷免案，雙方陣營步步為營、機關算盡。罷免投票日的「最後黃金週」，公民團體天天有活動，最後三日更搭配歷史事件加深民眾印象。6月3日「追念二二八」、6月4日「六四撐香港」，選前之夜6月5日則是「重回美麗島」，從中山大同路口出發，罷韓遊行將一路走到中山五福路口。公民割草發言人李佾潔表示，在罷韓的最後階段，三個參與罷韓團體已經各自分配好戰場（包含Wecare、公民割草及台灣基進黨），會每天透過掃街的方式在每個選區催票。李佾潔說，畢竟高雄有些年紀比較大的長輩比較少透過網路接收資訊，所以透過掃街呼籲大家都在6月6日當天出門投票。成效如何？李佾潔說反饋不錯，很多叔叔阿姨會在他們經過時比讚、為他們加油打氣。罷免軍看起來勢在必得，反觀韓國瑜陣營幾度走法律程序指控罷免連署有行政瑕疵，卻遭法官打回票，從那時起輿論上就改以避戰的方式應對，議員想護駕，也只能配合一起低調，幾位同黨籍的議員皆表示，沒收到韓陣營有任何規劃，市黨部、議員間也都配合韓國瑜的基調，避免刺激罷免群眾及中間選民，反而拉高當天投票率。不過前陣子高雄面臨鋒面來襲的強降雨，市府抓到機會，在韓國瑜臉書持續宣傳治水政績，「天上下多少雨老天爺決定，但是下下來的雨退的速度，由我們市政府來努力。」韓國瑜宣傳影片中拍胸脯保證，更撐著傘穿著雨鞋到處視察，國民黨高雄市議員李雅靜觀察，這幾次積水快速消退，確實有讓基層民眾感受到高雄正在改變，再加上韓國瑜在議會態度放軟公開道歉、呼籲支持他的人不要去投票，這些方式確實降低市民投票意願，李雅靜說不管是市府、黨部、個別議員，目前對於罷免應對其實沒有特別的規劃，反罷免陣營能做的就是把現在手上的每件事做好，用政績說話。國民黨主席江啟臣曾有意在5日南下坐鎮，但最後仍尊重韓國瑜意願，但這是2020大選後接著的大型民意檢測，已經在總統敗陣過一次的韓國瑜，如果再被罷免成功，將重傷藍營士氣，因罷免連署是公民權利，國民黨高雄市黨部最後決定策畫監票部隊，希望以「安定雙方情緒、避免衝突」的方式，確保選舉過程公正公開。國民黨高雄市議員蔡金晏表示，監票部隊並不像外界傳聞，利用黑道份子監視哪些人去投罷免票，「監票針對開票，不管國民黨、民進黨從以前就有了，不要刻意放大罷韓，看開票有沒有做手腳，讓大家開票可以信服，不可能像WeCare說拿監視器拍誰投票，進去馬上被選務人員綁走」。立法院黨團方面，從五月開始陸續有交通、內政、經濟、財政等4個委員會南下考察，說是「考察」其實也頗有幫韓國瑜宣傳政績的意味，4日教育委員會南下時就針對韓國瑜雙語政策、全面加裝冷氣等重大市政打分數，國民黨中常委、立委李德維表示，像民進黨、時代力量、台灣基進等政黨的支持者討厭韓國瑜已經是既定事實，國民黨主要訴求對象是中間選民，「中間選民只看媒體報導，可能會被影響，罷免團體造勢一方面是鞏固自己人，另一方面就是想影響這些人，本身痛恨韓國瑜的人不會是我們想爭取的對象，我們爭取真真實實的老百姓，當他有感路上的坑洞變少，自然就不會去投罷免票」。高雄市新聞局長鄭照新表示，市政安排有既定的規劃，罷免是規劃外、屬於插隊的行為，韓國瑜並不會隨之起舞，「市長開會都說『媒體都說我看起來很焦慮、臉色憔悴，你們看我有憔悴嗎？』」鄭照新指出，韓國瑜認為因罷免讓全國媒體都關注高雄市政並不是壞事，如果換作一般的行政團隊早就受不了壓力垮掉了，但現在韓團隊能維持正常運作，就是禁得起考驗的最好證明。

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