罷韓對決4／因韓國瑜聲名大噪　罷韓四君子什麼來頭？

▲「Wecare高雄」發起人尹立（左）。(圖／Wecare高雄提供)

罷韓投票進入最後倒數。罷韓之所以能從連署，一路到中選會立案、投票，最關鍵的人物，莫過於向韓國瑜開「罷免第一槍」的公民割草行動發言人李佾潔，他與後來合流的台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋、Wecare高雄發起人尹立及前高雄氣爆自救會會長陳冠榮人稱「罷韓四君子」，而這四個人究竟是什麼來頭，能這般強壓韓流？韓國瑜在韓流的簇擁下，2018年當選市長，隨後就因頻頻失言被酸「草包」，當他有心參選2020總統的消息傳出後，更是被批無心市政，瞬間成為千夫所指的對象；正因如此，韓國瑜當選後短短3個月，「韓國瑜市長罷免連線」成立，不久後改名為「公民割草行動」，以「草包不住火，割草靠你我」為號召，開始對罷韓進行一連串的「超前部署」。公民割草行動由婦產科醫師李佾潔擔任發起人及發言人。一開始，社員僅有數百名，但在短短3個月期間，就吸引了將近18萬人加入。李佾潔雖然身為發起人與發言人，一開始卻相當低調，對外都以李醫師或LEO自稱；身為罷韓先鋒的他，自辦多場活動宣傳罷韓理念，卻也招致許多來自韓粉的批評與攻擊，雖頻繁被韓粉出征，卻未曾輕言放棄，直到今天。在公民割草孤軍奮戰的情況下，罷韓初期的連署進度相當緩慢，Wecare高雄發起人尹立的加入，讓罷韓頓時間蔚為風潮，堪稱是罷韓行動的最大推手。尹立出生眷村，目前在樹德科技大學動畫與遊戲設計系擔任助理教授，曾擔任過高雄文化局長、高雄市立圖書館董事長、兩屆中華民國設計師協會理事長，是個名符其實的文化人。然而，韓國瑜在競選高雄市長期間批評高雄「又老又窮」，引發尹立不滿，進而辭去文化局長，全心投入反韓行動、發起Wecare大遊行，也成了罷韓四君子中最知名的一號人物。陳冠榮，道地的高雄人，2014年父親在高雄氣爆意外中罹難，陳冠榮為此辭去在台北萬芳醫院的工作，回到高雄擔任氣爆自救會會長，為罹難者、傷者及其家屬奔走、發聲。然而，2019年，高雄氣爆的第5年，韓國瑜在市府中庭辦紀念晚會安排歌唱節目，讓身為罹難者家屬的陳冠榮相當無法接受，接著對外表態加入罷韓，後來也成為罷韓團體公推的罷韓領銜人。29歲的張博洋在四君子中排行「老么」，屏東客家人，學生時代曾在高雄求學，長期投身於學運，並加入與自己理念相近的台灣基進黨，2018年九合一選舉後接任新聞部副主任，透過投稿、廣播、出席政論節目等方式積極爭取曝光，透過這次參與罷韓，張博洋也為基進黨博取到大量的新聞版面與網路聲量。罷韓四君子一路以來，承擔來自四面八方挺韓勢力的抹黑、攻訐，但這夥人也沒在怕，就這樣走到今天；從6月1日開始到6月5日為止，四君子們兵分三路，掃遍整個高雄市，用盡全力催票，期望能衝高投票率，成功走完罷韓的最後一哩路。

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