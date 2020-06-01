遭批評影響市政滿意度　陳佩琪嗆：請議員行文聯醫開除我

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，昨天（31日）上午在臉書上PO文，質疑中央政府日前頻頻將「台灣寄電子郵件給WHO提醒疫情」一事，認為「有先見之明都是硬凹」，引發社會議論。而今天（1日）柯文哲也進入市議會進行施政總質詢。民進黨台北市議員簡舒培，就直指柯文哲施政滿意度墊底，陳佩琪在臉書上的PO文也有影響。對此陳佩琪也隨即在臉書上PO文開砲，反嗆簡舒培「市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？我的言論跟市府有什麼關係？」簡舒培在質詢時表示，包含柯文哲自己的言論在內，台北市副市長黃珊珊說過「民調低的原因在於沒有『順時鐘』」而柯文哲的妻子陳佩琪昨天也在臉書上直言「衛福部宣傳台灣寄電郵提醒WHO疫情一事是『硬凹』」，都是造成柯文哲施政滿意度下滑的原因。對此柯文哲也僅平淡表示不能要陳珮琪不說話，「會叫她少講話，我跟她講過很多遍了。」而陳佩琪今天下午也隨即再發臉書文，反擊簡舒培的說法。「請問簡議員，市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？我的言論跟市府有什麼關係？」陳佩琪PO文表示，「我在聯醫有公務員薪水，本身是高考及格的公務員醫師，聯醫的醫師不准對外發表言論， 或是我的言論有錯誤之處，請議員或議會行文給總院院長和人評會，請總院FIRE掉我。」陳佩琪直言，如果議會或議員的行文通過了，她不會多說一句，也不會再議，「立即By議員指令打包走人。」