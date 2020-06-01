通姦除罪化　五成四民眾認為不合理

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於5月29日到6月1日，針對先前大法官會議釋憲，確認通姦罪違憲等相關議題進行網路問卷，吸引2,727人次參與，有近5成4的民眾表示，對這樣的釋憲結果表示不合理。5月29日司法院大法官會議做出釋字791號解釋，刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲，立即失效。大法官會議認為，刑法行為規範部分限制憲法第22條保障之性自主決定權及隱私權；制裁規範則構成對憲法第8條人身自由之限制。對此，即使做出解釋當天就公布了相關理由，但仍有53.91%的民眾認為，此一解釋不合理，婚姻中背叛另一半與他人性交，須負刑事責任。但也有42.13%的民眾認為，婚姻關係回到民法層面解決即可。至於在通姦罪除罪化之後，有58.53%的民眾擔心未來外遇行為將更為普遍。但也有35.2%的民眾認為，其實沒什麼好擔心的，還有民法相關條文可以處理外遇相關法律問題。值得一提的是，參與此次網路問卷的網友中，有72.5%的網友身邊曾經有親友發生對婚姻不忠的案例。僅有12.76%的民眾身邊未曾有類似案例。對照內政部公布2018年的離婚率來看，平均每日離婚對數為149.05對，離婚者的婚齡中位數為8.25年，即半數離婚者婚齡未滿9年。顯然外遇問題是國人婚姻破裂的重要原因。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有2,727人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。