振興券明公布　二型式四用法搶先報你知

行政院長蘇貞昌明（2）日將召開記者會，宣布振興券領用與使用方式，目前規畫將於7月15日起使用至今年12月31日。共計有實體及非紙本兩種型式，而使用方法則有紙本實體券、電子支付、電子票證、信用卡支付等四種，由民眾自行選擇。其中，民眾若選擇實體振興券，除如先前公布，需以新台幣1,000元換取3000元振興券外，兌換窗口包括了各地郵局，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後到四大超商領取使用。至於非紙本振興券，則是國民在消費新台幣3,000元後，將回饋2000元或電子支付點數，退到信用卡或帳戶中。至於四種用法，包括電子支付（例如台灣pay、Line Pay、街口支付）、電子票證（例如悠遊卡、一卡通、icash等）、信用卡支付，共4種方式。民眾不需一次單筆消費3000元，只要累積消費滿3000元，即可獲得回饋2000元或電子支付點數，退到信用卡、電子票證或電子支付帳戶中。據瞭解，目前也正在研擬讓非實體券使用者，在消費累積滿3000元之後，民眾就可以用個人金融卡，在ATM直接提領政府回饋的2000元現金。另外預期為搶攻振興券商機，各電子支付、信用卡發卡銀行及電子票證，都可能推出搭配的優惠，目前已知的是，八大公股銀行將配合推出台灣Pay優惠，鼓勵民眾綁定使用，另外國泰世華銀行、永豐銀行與新光銀行，也已分別宣布將分別給予6%到10%的振興券刷卡回饋。若民眾屬於120萬中低收入戶，則政府直接發3千元振興券，以期照顧弱勢、刺激消費及振興經濟。另外，目前政院規畫中，振興券將不排富，包括一般民眾、有居留許可的外僑居留者、外籍配偶，都可以使用振興券。