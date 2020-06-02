促藍白合？謝立功語出驚人：在野黨應共推基隆市長候選人

▲謝立功在臉書上回應網友，要在2022基隆市長一戰擊敗民進黨，非綠營勢力勢必得共推一組候選人。（圖／翻攝謝立功臉書）

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，在前任秘書長張哲揚離職後，黨主席柯文哲也證實，將延攬海洋大學教授、國民黨籍前基隆市長參選人謝立功，入黨接任秘書長一職，也預告將在兩週後召開記者會宣布此事。不過在謝立功接任民眾黨秘書長前，卻在自己的臉書粉絲專頁上，語出驚人回應網友，表示2022基隆市長選戰，要擊敗綠營，「在野黨應共推非綠陣營候選人」，也不免讓外界解讀，是否要促進「藍白合作」？謝立功昨天（31日）先是大動作發表聲明，將接下民眾黨秘書長一職，並表示已經退出國民黨。今天（1日）晚間在臉書上PO文並附上截圖，表明自己已經申請加入民眾黨。「今天申請加入民眾黨！我也邀請各位一同加入民眾黨，網路填寫資料不到五分鐘即可完成，畫面乾淨俐落，不需要繳黨費。」謝立功PO文表示，「民眾黨是個柔性政黨，不必考慮黨籍問題，歡迎各路英雄、英雌集結在民眾黨，立功在此等候各位的來臨！為共同的目標奮鬥！」而有網友在PO文下方留言，希望謝立功能以過去參選基隆市長的經驗，幫助另一位有意參選基隆市長的藝人許效舜。不過謝立功則回應「感性的許效舜+理性的非綠政治人=有機會撥亂反正的組合。」不過也有國民黨的支持者直言「許效舜靠自己可能票還比較多」。而對此謝立功則回應，表示「理性的思考，不大可能。」更語出驚人直言「基隆要擊敗綠營，一定是非綠營共推唯一一組候選人，而且這組合是絕妙組合。」似乎也在暗指2022基隆市長這一仗，為了擊敗民進黨參選人，民眾黨不排除與國民黨合作。