直播／振興券今拍板！蘇貞昌親說明使用規劃

隨著疫情趨緩，國內也即將進入振興階段，行政院長蘇貞昌今（2）公布振興券詳細方案，規劃在7月15日正式上路，使用期限到今年底。讓《NOWnews今日新聞》直播帶大家了解最新情況。
振興券沒有排富或年齡限制，將分成實體與非實體兩種、開放四大管道預購，若使用信用卡、電子支付等，可累積消費，每人支付1000元可換3000元振興券，並規劃可直接從ATM提領現金，預計在7月15日正式上路，使用期限至今年底。
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