軍武／Ｍ60A3戰車升級順延？國防部：評估作業仍在進行

陸軍編列405億餘元向美採購的108輛的M1A2T戰車，M1A2T戰車未來將部署在負責北部防衛的陸軍六軍團轄下裝甲旅，其餘軍團裝甲部隊仍將繼續使用M60A3戰車，但是媒體報導指出，由於預算排擠與升級動力方案談不攏，升級計畫確定順延。國防部今（3）日則是加以否認。





國防部今日例行記者會上，媒體詢問M60A3戰車升級是否順延？國防部發言人史順文表示，陸軍主力戰車是防衛作戰地面關鍵打擊戰力，陸軍目前針對作戰需求實施評估，未來也會依據立院所核定預算額度來進行，目前一切評估作業也在進行當中，並沒有媒體報導所說順延狀況。





國軍約有1000輛戰車，主要包括使用M60底盤搭配M48戰車砲塔的CM11勇虎戰車（美方稱M48H），以及從美國購入的約400輛二手M60A3戰車，但這些戰車多屬1970年代的老舊設計，不論是鑄造裝甲、105公厘主砲，面對解放軍新式戰車，火力與防護力都不是對手。



