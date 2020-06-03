巷仔內／罷韓倒數！只有「他」能解救韓國瑜

▲民進黨主席蔡英文出席本周中常會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.06.03）

本周末6月6日就是罷韓日，走「低調」路線的韓國瑜面對媒體始終封口以對，藍營支持者也接受韓國瑜的建議，統統不要出來投票，在這種詭異局勢下，誰能真正拯救韓國瑜？國民黨中央為了韓國瑜罷免案，每逢周三舉行的中常會本周停開一次。被查封黨產的國民黨，為此斥資購買電視廣告，呼籲大家相挺韓國瑜，黨中央能出的人力、物力都出了，但誰是最後一根稻草？前立法院長王金平在3日終於出面表示，他身為高雄市民，希望大家都能尊重市民所做的決定；他身為國民黨員，以及當初的藍營支持者，希望韓國瑜「做好、做滿」，為高雄市提供更多的服務。王金平在最後三天出面喊話，強調自己不會去投票，讓韓國瑜陣營服下一顆定心丸。藍營支持者都不去投票，韓國瑜是否就得救了？答案應該是否定的。因為藍營都不出來投票，只要綠營、討厭韓國瑜的民眾出來投票，達高雄市選舉人總數25%以上，罷免案就通過。這個數字是多少？是57萬4,996票。回過頭來看2020年總統大選時，蔡英文和韓國瑜的票數，是109萬票對61萬票。蔡英文得票109萬票，幾乎是現在罷免門檻57萬票的一倍，這顯示罷免韓國瑜在於綠營的「意志」，不在於藍營的不投票。國民黨本周停開中常會，但民進黨「風雨無阻」開了中常會，會中全數通過「民眾應積極行使公民權」的提案，並對韓國瑜的「不投票、只監票」譴責為反民主行為。這場會議最關鍵在於蔡英文主席的態度，蔡雖沒具體表態，她只「確認文字細節有無錯誤」，但她的態度應該也蠻清晰了，反韓人士在6月6日會不會出門投票，應該也了然於胸。國民黨中央配合韓國瑜陣營的策略「拚市政、要低調」，希望慢慢消退中間選民出門投票的意願，但民進黨的「集體意志」可能才是關鍵。深綠人士吳子嘉曾分析罷韓唯一的變數，是民進黨選舉縣市黨部主委的內鬥，可能左右罷韓案是否過關。吳指出，這次「代表菊系參選的高雄市議員高閔琳，輸給英系和海派支持的趙天麟，這代表高雄反新潮流、反菊勢力集結」，由於罷韓是由新潮流系所發起，若通過得利的將是「與海派合作的英系行政院副院長陳其邁」，現在選主委選到撕破臉，若短時間難以平復，在高雄綠營分裂下，罷韓有機會不通過。這次，國民黨「團結一致不投票」，但罷韓最終決定在「民進黨是否賭氣到分裂」，看來真正能解救韓國瑜的關鍵，不在藍營，而是綠營選後的「心結」，韓陣營只能賭一賭運氣了。