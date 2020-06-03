台美合作！滯巴拉圭台人搭乘美國撤僑包機　4日轉機返台

新冠肺炎疫情雖然在台灣趨緩，但是仍在全球延燒。我國友邦巴拉圭4月封鎖邊境措施，導致國人滯留巴國。外交部表示，在巴拉圭美國大使館的協助下，滯留巴拉圭國人將搭乘美國撤僑包機，再轉機返台。





外交部發言人歐江安表示，美國駐巴拉圭大使館5月20日通知我國駐巴大使館及其他國家使館表示，美國大使館擬安排一架人道包機由巴拉圭亞松森直飛美國邁阿密，如果各國滯留僑民有意願搭乘經美國返國，可向航空公司購票。經我駐巴大使館協助轉達，共有21位我國僑胞及駐館團員眷，以及1名美籍的國人眷屬搭乘該包機離開巴拉圭，並預訂6月4日深夜搭乘國航班機返抵國門。





歐江安指出， 我駐巴拉圭大使館與美國駐巴拉圭大使館平時互動良好，兩館常就相關業務切取聯繫，本次包機協調即為雙方密切合作的例證。外交部對美國駐巴大使館安排人道包機，協助我旅巴國人離巴返台，向美國政府、巴拉圭政府、相關航空公司等單位表達我方誠摯的感謝。





外交部表示，我駐巴拉圭大使館均已提醒我國乘客，搭機返國必須遵守相關入境居家檢疫規定；外交部也同步通報中央流行疫情指揮中心彙處。





根據我國駐巴拉圭大使館表示，巴拉圭新冠病毒疫情2日新增18名確診病例至1013例，15例自境外移入，3例與先前確診病例有關，都在強制隔離地點隔離中。住院10人，其中2例為重症。新增10人痊癒，痊癒病例達498人。



