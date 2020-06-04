駭客假冒臉書官方訊息詐騙資料　網紅、立委粉專都受害

近期名人臉書（Facebook）粉絲專頁遭駭事件頻傳，受害人數眾多，包括許多名人、立委都受害。立委懷疑這是鎖定名人的大規模網路攻擊，也認為臉書的消極處理態度有待改進。





台灣民眾黨立委邱臣遠表示，2日早上準備寫臉書時，發現前幾天的專訪影片「被消失了」，雖然已經寫信給臉書詢問，但到目前還是沒有答案，原以為事情就這樣結束了，結果當天晚上九點多，臉書通知卻傳來一則粉專被其他人舉報，要我依照說明點下連結。由於心裡覺得怪怪的，總覺得應該再確認一下，於是截了圖問了科技立委高虹安，才發現這一切，都是假的，其實是慣用的詐騙手法。





邱臣遠今（4）日受訪表示，有寫信向臉書反應，到現在臉書還沒有回應，這種資安的問題臉書應該要提供協助，上網查發現許多人都受害，大家都人人自危。





臉書知名粉絲頁「在不瘋狂就等死」、導演吳念真、團購企業家「486先生」等臉書粉絲專頁近期都遭駭，甚至無預警消失，記者詢問是否認為這波駭客攻擊是否針對名人、公眾人物而來？邱臣遠表示，經過向高虹安請教，大多遭駭都是粉絲人數比較多的粉絲團，我的臉書粉絲團剛成立就遭到攻擊，研判駭客應該是有鎖定一些公眾人物為目標做攻擊。





邱臣遠表示，經過詢問發現滿多民眾的臉書都遭受攻擊，但臉書的回覆卻無法令人滿意，讓人無所適從，民眾黨未來會持續追蹤，對於資安方面法律的不足，也會多所著墨。





高虹安表示，像邱委員收到的訊息發送者，名稱的 Privacy 字母i上面的「·點」不見了，文中提供的確認個資連結，也並非臉書官方的網址。一旦連入該連結、按照指示提供個人臉書的帳號密碼，則不法人士可進一步竊取個資、操縱(刪除)粉專，甚至可能造成更嚴重的財務損失，民眾不可不慎。



