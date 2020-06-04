巷仔內／民進黨搞「賣台舔中」？小心陳佩琪不是好惹的

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪。(圖/中央社)

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 5 月30 日前往台南為期兩天一夜的防疫之旅，宣傳提振經濟。（圖／台南市政府提供）

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪最近屢次在臉書對準民進黨內人氣最高的衛福部長陳時中，不但公然「指正」陳時中的決策，甚至直接影射民進黨「請別再冠人賣台舔中的大帽子」！把柯文哲平常不敢講、不便講的話，全都講完了。主攻小兒科醫學的陳佩琪，臉書上談的蠻多是政治觀察，且寫得淺顯易懂，讓人一看就懂其中奧妙，威力絕不輸傳統造勢晚會上聲嘶力竭的狂吼，能直搗人心，或許這是陳佩琪貼文評論陳時中之後，民進黨隨即有市議員質詢柯文哲，要柯市長「回家管一管陳佩琪，叫她不要再發言」，希望柯文哲陣營「自廢武功」。陳佩琪最近又針對陳時中部長，寫了一篇「小明回家的故事」，內容針對疫情嚴峻時，我政府不讓台商的未成年子女搭機回台的爭議，她寫道「當初派包機飛武漢接人時， 父母都符合上機資格， 只有小明不行， 小明極度渴望早日回台繼續學業， 有些生病的『小小明』也期待早點拿到救命藥，但是倘若父母都回台灣了，誰來照顧小明和小小明呢」？「一場疫情來襲，指揮官 (陳時中) 說： (小明) 自己選擇的國籍， 現在自己 (小孩的父母) 就要承擔」、「那時剛在選舉大勝的氛圍下， 這是多麼煽動人心的口號啊，甚至少數極端的人說，當初就別去大陸經商或娶陸配啊，現在就不會有這些煩惱了」。陳佩琪說「的確，自己選擇的國籍，自己承擔，合乎邏輯，但兒童福利法規定『父母、養父母或監護人，對其兒童應負保育之責任』、『各級政府及公私立兒童福利機構處理兒童相關事務時，應以兒童之最佳利益為優先考慮』、『兒童之權益受到不法侵害時，政府應予適當之協助與保護』」，陳佩琪列舉的都是法條內容，凸顯陳時中當時決策可能不夠周全。陳佩琪直接在臉書影射了民進黨、綠營和其支持者，「請別再冠人『賣台舔中』的大帽子了，台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台」。賣台舔中？這句話如果從藍營的口中講出，民眾可能聽過就算了，但從身為無黨籍、且嫁給228受難者家屬柯文哲的陳佩琪口中講出，卻讓人引象深刻。從陳佩琪臉書觀點來看，「順時中」難道不可逆？執政的民進黨難道都不可以檢討？「賣台舔中」是不是一個被過度濫用的政治標籤？都一一受到檢視。外界臆測，等6月6日罷韓投票之後，柯文哲可能是民進黨下一個主打的政治對手，但陳佩琪已經明白表示「蘿絲本已搭上救生艇了， 但放不下傑克， 於是偷偷爬上已經快沉的鐵達尼上， 想和傑克一起逃難共生死。不論行駛在風平浪靜的海上，或身處撞到冰山快沉的船上，『佩琪和文哲，永遠在一起』」。陳時中是不是民進黨認為最有機會攻下2022台北市長的第一人選，目前不得而知，但民進黨如果想繼續「動」柯文哲，陳佩琪可能不會輕易放過民進黨吧？