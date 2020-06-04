各項施政滿意度創新低　柯文哲：也不可能再下滑了呵呵呵

日前由遠見雜誌公布的全台各縣市滿意度民調，台北市長柯文哲除了是六都直轄縣市倒數第一外，也是全台各縣市倒數第一。國民黨市議員吳世正，在今天（4日）下午施政總質詢時，針對滿意度細部項目，其中教育及經濟方面，都以二十幾名的名次落居倒數，也讓吳世正質疑身為首都台北市，滿意度五年來持續倒退。對此柯文哲在答詢時，僅呵呵笑著表示「這個也不可能下滑了。」根據遠見雜誌的縣市首長滿意度民調，台北市長柯文哲的滿意度，比起去年同期雖然有些幅上升4％，不過在六都直轄縣市及全台各縣市，都是敬陪末座。吳世正質疑，過去五年前柯文哲剛上任時，曾經以高達77%的支持度，位居全台縣市首長第一名，不過五年後卻只剩下52％的滿意度。對此柯文哲則表示，以首都市長的狀況來說，55-60%的滿意度已經是高標，更直言「77%是例外，那個不正常，那個太高不正常。」而針對滿意度細項部分，吳世正指出，教育項目以及消防公安的滿意度，台北市都排行全台第20名，而經濟與消費則是第21名，都是全台倒數。吳世正更質疑，台北市身為首都，教育及經濟項目的滿意度，卻幾乎敬陪末座，質疑柯文哲施政不力。對此柯文哲也表示，自己有自信滿意度會慢慢上升，不過也反遭吳世正酸「會不會之後又更低？」柯文哲則大笑表示「這樣的數據也不可能再下滑了。」