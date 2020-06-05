影／罷韓投票前最後一夜　wecare大遊行萬人上街頭

▲台灣基進台中市立委陳伯惟，也加入罷韓遊行的行列。（圖／記者葉政勳攝,2020.6.5）

高雄市長韓國瑜罷免投票前一晚，罷韓團體wecare發起「重返美麗島、反恐大遊行」活動，上萬人頭綁黃絲帶走上街頭。除了「罷韓四君子」尹立、陳冠榮、李佾潔及張博洋等人走在遊行隊伍最前端外，民進黨高雄市立委趙天麟、許智傑、賴瑞隆、劉世芳等人，也都跟在後方。而基進黨立委陳伯惟，則是與黨內人士一同在中間壓陣，一現身就引發群眾歡呼。wecare高雄發起人尹立，在出發前也發表聲明，表示今天（5日）遊行從高雄美麗島捷運站出發，「我們都知道美麗島是城市光榮印記，我們要提醒韓市長，權力來自人民，528天人民有權力把你的權力收回來。」尹立說，「神聖的一票只有高雄人能投，我們一起改寫歷史。」罷韓領銜人、高雄氣爆自救會長陳冠榮則表示，距離罷韓投票僅剩下不到一天的時間，「我們終於走到了這一天，高雄人跨過重重阻礙，韓國瑜只能心無罣礙。」陳冠榮說，「韓國瑜機關算盡、奧步出盡，之後的一切結果，韓國瑜只能坦然接受，高雄會贏！我們會贏！」而過去參選過高雄市議員的台灣基進立委陳伯惟，也加入遊行的行列，與台灣基進的夥伴們一同在遊行前中段壓陣。而遊行過程中，陳伯惟的高人氣可見一班，只見陳伯惟緩步向前走，周圍的遊行群眾們看到他都大喊「3Q」，陳伯惟也熱情揮手致意，並且與遊行群眾們一同高喊罷韓口號。