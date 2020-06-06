巷仔內／當選到罷免不到兩年　台灣政治曇花韓國瑜

▲韓國瑜罷免談話時，仍舊有許多鋼鐵韓粉趕到市府替韓國瑜加油打氣。（圖／NOWnews攝影中心）

從總統大選過後，歷經近半年的罷免程序，高雄市長韓國瑜遭到民意反撲，以93萬票的票數遭到罷免，這甚至比他當選的票數都還要多。從2018年底吹起的韓流旋風，在不到兩年的時間平地竄至高峰，最後從高峰摔落谷底，韓國瑜就像一朵曇花，綻放後轉瞬即逝。韓國瑜是從哪個環節出了問題？整體戰略走得最錯的一步，每個高雄人幾乎都能回答到同一件事上，就是當初讓他翻轉高雄，卻換來「落跑」下場。韓國瑜低估了選上不到一年就帶職選總統的政治後座力，給出再漂亮的理由，對於全高雄人，只要不是韓粉的都對落跑一事此相當感冒。如果韓國瑜乖乖當他的市長，不要出太大的亂子，政見有逐步落實，高雄鄉親怎麼可能不給韓國瑜機會？做兩任都是有可能的。但選總統這事，可沒有人拿槍逼他選，以當時國民黨各人爭出線，如果韓國瑜定位自己是輔選大將，藍營重返執政他會是大功臣，即便敗選，也絕對不會是他出來擔責任。當高雄市民認為韓國瑜「不專心」，那市政上只要出現任何瑕疵，都是繼續扣分，對手也樂於抓著這塊窮追猛打，6月5日選前之夜的Wecare大遊行，到現場就可以發現，已經是不論男女老少都願意走上街頭，要韓國瑜下台已經成為高雄坊間一種主流風氣，就算韓國瑜市政上再做多少「路平燈亮水溝通」，都沒有太大的幫助。至於韓國瑜後續去向，在他解職後，國民黨中常委的資格將不復在，政壇中所謂的韓家軍，在2020選戰中，和韓國瑜走得很近的，都難逃敗選，少數像立委許淑華，是本身就有實力，連任和韓國瑜沒太大關係。跟多年前淡出政壇相比，韓國瑜目前手上只多了鋼鐵寒粉，若想再次集結自己的氣勢，必然要參選明年的國民黨主席，或至少某種程度上，和想拚黨主席連任的江啟成達成政治交換。如果不想只當朵曇花，韓國瑜在今晚可真的要好好想想，未來的政治路，要如何往下走。