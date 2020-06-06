罷免投票率高　韓粉眼眶紅喊：做好最壞打算

攸關高雄市長韓國瑜去留的罷免投票已在下午四點時完成投票作業，目前正在進行開票。但由於韓國瑜日前呼籲韓粉不要出門投票，據了解，這次罷免案的投票率約為三成五，超過門檻不少，幾乎在開票前就確定韓國瑜會被罷免，也因此在高雄市政府外，已經開始聚集韓粉，但大家的心情不是逃過罷免這種鬆了一口氣的心情，而是忿忿不平的情緒。在下午三點五十分左右，著名韓粉杏仁哥出現在高雄市府(四維行政中心)，還沒講話就能看見他眼眶泛紅，媒體追問他為何會來市府，他說「平常心，已經做好最壞的打算，畢竟蔡總統盡了全黨之力(要讓罷免通過)，未來還有很長的路要走。」雖然當時連投票都還沒結束，但踴躍的投票行為已經讓韓陣營及其支持者做好心理準備。此外，在四維行政中心外，也有些被警察阻擋在外頭的民眾，他們情緒激動地表示韓國瑜受到多少迫害、以及有人機車掛著支持韓國瑜的板子、插國旗，結果輪胎被人戳破好幾次。媒體追問他如果韓國瑜被罷免，未來的路該怎麼走，該名韓粉說「當然是選總統，因為國民黨沒人了、民進黨也沒人，韓國瑜當然是要選總統。」該名韓粉在說完後，便遭警察勸阻離場。而除了該名韓粉，也聚集了不少情緒較為平和的人，似乎都想來見證中華民國歷史上第一位被罷免掉的民選地方首長。