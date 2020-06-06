不斷更新／高雄市長罷免案最新開票情形　同意票衝破36萬

高雄市長韓國瑜罷免案今（6）下午4點結束投票，本次罷免通過門檻為57萬4996人。根據高雄市選舉委員最新開票情形，截至今天下午4點30分，同意罷免人數來到6828人，百分比96.35%；不同意罷免259人，百分比3.65%，目前投票率衝破三成，達到31.88%。（更新時間17:00）截至今天下午5點00分，同意罷免人數來到36萬8280人，百分比97.22%；不同意罷免10512人，百分比2.78%，投票率超過四成，達到40.67%。